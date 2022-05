Un soldado ruso reveló por qué decidió abandonar las tropas de Putin: “Sentía culpa de haber ido a Ucrania”

Un soldado ruso que abandonó las tropas de Vladimir Putin se animó a hablar al respecto en una entrevista con CNN. En una conversación con la periodista Uliana Pavlova, quien prefirió resguardar su identidad, el excombatiente lanzó fuertes declaraciones sobre las condiciones en que se encontraban en el ejército. Entre otras cosas, expresó: “Estábamos sucios y cansados. La gente que nos rodeaba moría”.

Como este testimonio, hay muchos de otros militares que se niegan a combatir para Rusia. En este sentido, el artículo de CNN aclara que se intentó contactar al Ministerio de Defensa del país de Putin, pero estos se negaron a dar declaraciones al respecto.

La letra Z en una fila de vehículos militares rusos, es un símbolo de guerra de la invasión de Ucrania (Crédito: CNN)

El soldado entrevistado por Pavlova le contó que formó parte de la acumulación masiva de tropas en el oeste de Rusia y que produjo temor en Ucrania y gran parte de los países de occidente, y reconoce que no analizó la situación en profundidad. El 22 de febrero, mientras estaban posicionados en Krasnodar, en el sur de Rusia, le pidieron a todo su batallón que entregaran sus teléfonos celulares sin explicación alguna.

Recordó que aquella noche, durante horas, pintaron rayas blancas en vehículos militares, pero luego les pidieron que los lavaran. “Cambió la orden. Dibujen la letra ‘z’, como en Zorro”, expresó que le pidieron. Al día siguiente, los llevaron a Crimea. “Para ser honesto, pensé que no iríamos a Ucrania. No pensé que llegaría a esto en absoluto”, manifestó.

Los soldados rusos no estaban al tanto de la operación de "desnazificación" de Ucrania por parte de Vladimir Putin GETTY Images

Mientras que se reunían en Crimea, el presidente de Rusia, Vladimir Putin lanzó su nueva invasión a Ucrania el 24 de febrero. Sin embargo, los militares no estaban al tanto del anuncio, ya que al estar sin teléfonos, no tenían ningún tipo de contacto con medios, familiares ni amigos. Dos días después, les ordenaron entrar en suelo ucraniano. “Algunos se negaron rotundamente. Escribieron un informe y se fueron. No sé qué les pasó. Me quedé, no sé por qué, y al día siguiente nos fuimos”, explicó.

El soldado expresó que ni siquiera sabían cuál era el objetivo de la misión y que jamás llegaron a escuchar las afirmaciones de Putin, donde clamaba que Ucrania era parte de Rusia y necesitaba ser “desnazificada”. “No nos inculcaron alguna retórica tipo los ‘nazis ucranianos’. Muchos no entendieron para qué era todo esto y qué estamos haciendo aquí”, dijo y agregó que esperaba una solución diplomática que nunca llegó, y que se sentía culpable de que Rusia invariera Ucrania.

Dentro del conflicto

El militar le relató a Pavlova que lo primero que recordó, una vez que su unidad cruzó la frontera en una larga fila de vehículos, fue ver cajas de raciones rusas secas esparcidas por todas partes y montones de equipos destruidos. “Estaba sentado en el Kamaz [camión de marca rusa], sostenía un arma con fuerza contra mí. Tenía una pistola y dos granadas conmigo”, afirmó.

La fuerza se dirigió hacia el noroeste, en dirección a Jersón. Cuando se acercaban a un pueblo, un hombre con un látigo saltó y comenzó a azotar al convoy y gritar: “¡Están todos jodidos!”, recordó él. “Casi se sube a la cabina donde estábamos. Tenía los ojos aguados de tanto llorar. Me impresionó mucho”, agregó. “En general, cuando veíamos a los lugareños, nos tensábamos. Algunos escondían armas debajo de la ropa, y cuando se acercaban, disparaban”. En ese sentido, comentó que ocultó su cara por vergüenza y al mismo tiempo por seguridad, ya que se sentía avergonzado de ser visto por los ucranianos allí, en la tierra de ellos.

Un lanzacohetes múltiple montado en un camión cerca de Svyatohirsk, en el este de Ucrania, el 14 de mayo de 2022 YASUYOSHI CHIBA - AFP

Más adelante, explicó que los rusos también sufrieron un ataque más fuerte, con morteros dirigidos contra ellos en el segundo o tercer día que estuvieron en suelo ucraniano. “Durante la primera semana más o menos, estuve en un estado de conmoción. No pensé en nada”, le dijo a la periodista. “Me acosté pensando: ‘Hoy es 1 de marzo. Mañana me despertaré, será 2 de marzo, lo principal es vivir otro día’. Varias veces los proyectiles cayeron muy cerca. Es un milagro que ninguno de nosotros haya muerto”, expresó.

Diversas reacciones en las filas del ejército ruso

La confusión y preocupación reinó entre los soldados. No entendían por qué habían sido enviados a invadir Ucrania. Sin embargo, recordó que muchos se animaron cuando escucharon que pronto les pagarían los bonos por unirse al combate. “Alguien reaccionó: ‘¡Oh! Dos semanas más acá y completaré el préstamo”, relató.

Poco a poco, el soldado arrepentido se fue a la retaguardia, junto con el equipo que necesitaba reparación. Fue allí que se hizo consciente de lo que sucedía. “Teníamos un receptor de radio y podíamos escuchar las noticias”, dijo. “Así es como me enteré de que las tiendas cerraban en Rusia y que la economía se derrumbaba. Sentí culpa por eso, pero aún más culpable porque vinimos a Ucrania”.

Un soldado del ejército ucraniano observa al enemigo desde su posición en el frente de Niu York, a 22 de febrero de 2022, en Niu York, Oblast de Donetsk, Ucrania (Crédito: Europa Press)

Luego de reflexionar, decidió que solo podría hacer una cosa. “Al final, junté fuerzas, y fui donde el comandante para escribir una carta de renuncia”, manifestó. Inicialmente, su superior lo rechazó, le dijo que era imposible negarse a servir y que incluso podría tratarse de un caso penal: traición. Pero el hombre se mantivo firme y firmó su despedida.

No es el único

El caso del soldado ruso que reunió la valentía para apartarse del conflicto no es el único. Existen otros militares que se niegan a luchar. Valentina Melnikova, secretaria ejecutiva de la Unión de Comités de Madres de Soldados de Rusia, expresó o que hubo muchas quejas y preocupación cuando las primeras unidades partieron a suelo ucraniano.

“Soldados y oficiales escribieron en su renuncia que no pudieron regresar con éxito”, dijo la representante de la ONG a CNN. “Las razones principales son, en primer lugar, el estado moral y psicológico. Y la segunda razón son las convicciones morales”, manifestó.

LA ONG que nació hace poco más de tres décadas, brinda asesoramiento legal a los soldados y se encarga de ayudarlos a redactar los informes de renuncia. Si bien es cierto que las tropas tienen el pleno derecho de presentar sus renuncias, no es menos cierto que los comandantes podían rechazarlas e incluso ejercer la intimidación para que cambien de opinión.

Cada vez es mayor la cantidad de soldados rusos que presentan su renuncia en el ejercito AP

Puesto en números por parte de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, en varias unidades rusas, precisamente la 150 División de Fusileros Motorizados del 8º Ejército del Distrito Militar del Sur, entre el 60% y el 70% de los soldados se negaban a servir.

Por otra parte, el activista de derechos humanos Aleksei Tabalov le dijo a CNN que consultó personalmente a dos soldados que renunciaron al ejército. “Los mismos tipos que se negaron a pelear y se volvieron hacia nosotros, eran dos, pero de la brigada que dejaron, otras 30 personas también se negaron a atacar”, le explicó al medio.

Tabalov, quien además es director de una ONG que ayuda a los reclutas rusos, dijo que al presentar la solicitud de renuncia, los soldados mencionaron que no estaban de acuerdo en participar en una operación especial contra Ucrania al firmar el contrato.

Ausentarse sin permiso del ejército ruso es un delito condenable con penas de prisión. Sin embargo, los que sirven bajo contrato tienen el derecho legal de renunciar dentro de los diez días de dejar el servicio con una explicación del motivo de su salida. Si bien todavía no se trata de un fenómeno masivo, aumenta progresivamente.

Desde que comenzó la guerra, miles de soldados rusos murieron en suelo ucraniano. Según cifras oficiales, las Fuerzas Armadas de Ucrania estiman las pérdidas enemigas en más de 22.000, mientras que el Ministerio de Defensa ruso informó la muerte de apenas 1351 militares.

El soldado que dio su testimonio a Pavlova se reunió con su familia. “Qué pasará después, no lo sé”, dijo. “Pero me alegro de estar de vuelta en casa”, expresó.