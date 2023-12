Un toro causó caos y demoras tras irrumpir en una estación de tren en Nueva Jersey

escuchar

Un toro suelto causó terror entre los usuarios de tren en Nueva Jersey, quienes este jueves a la mañana miraron cómo el animal corría por las vías en la estación Newark Penn. La presencia del animal de grandes cuernos provocó retrasos en el transporte, dado que los servicios se interrumpieron por varios minutos para que las autoridades procedieran a la captura del bovino. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Hay toda una incógnita por este hecho porque no está claro de dónde salió el animal. En el barrio urbano que rodea la terminal no hay tierras de pastoreo, aunque el área alberga varias empresas empacadoras de carne, indicó Reuters. Al respecto, NBC New York informó que el toro escapó cerca del aeropuerto internacional de Newark y luego corrió hacia la estación de transporte.

NJ Transit, la corporación de transporte público de Nueva Jersey, dio a conocer el incidente en sus redes sociales, como Facebook y X (antes Twitter). La agencia señaló que el servicio ferroviario presentaba retrasos de hasta 45 minutos entre Newark Penn y PSNY (Penn Station New York), debido a la actividad policial cerca de la estación. Como una manera de explicar gráficamente qué había pasado, también publicó una fotografía del bovino.

La Estación Pensilvania, también llamada Estación Penn Newark, es uno de los principales centros de transporte del área metropolitana de Nueva York. Se localiza en Raymond Plaza, entre Raymond Blvd y Market Street, y ahí se mueven muchos ciudadanos, por lo que la irrupción del servicio fue un problema para quienes buscaban llegar a su destino. Por esa razón, el servicio anunció que los boletos y pases de tren también serían aceptados por otras formas de transporte.

Qué pasó con el toro que apareció en las vías del tren

“Soy de Texas y no lo sé porque nunca he estado allí, pero ¿normalmente hay ganado de cuernos largos en Nueva Jersey/Nueva York?”, fue una de las preguntas de los usuarios de la red social respecto del extraño encuentro en la zona. Aunque la mayoría respondió que no, algunos creen que pudo haber escapado de algún camión que lo transportaba a un matadero o granja en las afueras de la ciudad.

El toro corrió por las vías del tren de Nueva Jersey por lo que se debió interrumpir el servicio AP

Ahora el toro se llamará “Ricardo”

Si bien las autoridades lograron controlar el caos, quienes fueron testigos de la escena se quedaron con un recuerdo bizarro. “Y miré por la ventana y estaba allí, como si estuviera trotando por la pista”, compartió Jason Monticelli, residente de Neptune para ABC New York. El hombre pensó que se trataba de un truco de relaciones públicas de los Red Bulls, ya que el estadio está cerca. Sin embargo, la escena era genuina.

Después de su recorrido por la estación Newark Penn, el toro regresó al aeropuerto, explicó NBC New York. La policía lo alcanzó detrás de un edificio en la avenida Frelinghuysen. “Los agentes de policía de Newark y de la Autoridad Portuaria pudieron acorralar a la bestia dentro de un lote cercado”, informó el director de Seguridad Pública de Newark, Fritz Fragé, en declaraciones retomadas por el medio. Los funcionarios de Newark dijeron que lo tranquilizaron antes de llevarlo al santuario Skylands Animal Sanctuary and Rescue, donde lo llamaron Ricardo.