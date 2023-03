Un veterano de Hollywood especuló con que el accidente de Alec Baldwin en el set fue un ‘atentado’

escuchar

El actor Alec Baldwin fue acusado formalmente de homicidio involuntario por el disparo que causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, en el set de la película Rust, el 21 de octubre de 2021. Recientemente, el actor negó todas las acusaciones y ratificó que no fue el responsable de que el revolver Colt 45, que manipulaba en aquel momento, estuviese cargado con balas reales. El caso sacudió a Hollywood y todos sus trabajadores.

Esta semana, una fuente cercana a la industria especuló sobre una nueva posibilidad: que alguien hubiera cargado la pistola a propósito, para “vengarse” por la crisis que sufre el sector, en la era postpandémica.

John Dilbeck, un veterano jefe de locaciones, guionista de cine, televisión y de anuncios publicitarios, planteó esta alternativa. Dilbeck, quien también fue novio de la fallecida hermana de Julia Roberts, Nancy Motes, se mostró exasperado por el estado de la industria Hollywood después de la pandemia. Desde su perspectiva, la muerte de la directora de fotografía es solo una parte de la realidad tras bastidores.

A finales de febrero, antes de la primera aparición virtual de Baldwin en los tribunales de Santa Fe, Nuevo México, en una audiencia preliminar convocada por la jueza Mary Marlow Sommer para escuchar a las partes involucradas en el hecho, el actor se declaró inocente en una presentación escrita. También renunció voluntariamente a su derecho a comparecer en esa audiencia.

Dilbeck, quien nació en Los Ángeles, tiene una destacada trayectoria dentro de la industria. Trabajó en la serie Keeping Up With the Kardashians, entre otras, y en su biografía en IMDb se mencionan participaciones en The Real St. Nick (2012) y Lawless Range (2018). El trabajador cree que es posible que este caso no haya sido un accidente, sino un atentado, resultado del ambiente tóxico entre el equipo y los actores.

En declaraciones al diario The Sun, reafirmó su postura. “Sinceramente, no creo que Alec Baldwin quisiera matar a nadie, pero sí creo que alguien pudo haber puesto deliberadamente esa bala para tenderle una trampa, porque están cansados de sus abusos”.

Por un lado culpó al protocolo Covid, que ha hecho que los presupuestos de otras áreas se reduzcan considerablemente, mientras que los actores no bajaron sus ganancias. “Baldwin siempre ha sido egoísta, es algo reconocido en la industria”, dijo Dilbeck. “Por su propia orquestación de recortar dinero y costes, crearon el parámetro de peligro y son absolutamente responsables”, siguió.

En este sentido, apoyó la idea de responsabilidad de Baldwin. “Es productor ejecutivo. Lleva en esto el tiempo suficiente para saberlo. Ha intentado culpar prácticamente a todos los demás. Hollywood está fuera de control, tenemos que detener la toxicidad en esta industria, que está a tal punto que mata a la gente”, añadió al medio citado.

El director de locaciones también cuestionó las implicaciones a raíz de este incidente. Cree que si el sistema judicial no toma cartas en el asunto, nada impedirá que otro actor o miembro de la industria esquie las normas. “No dejaba de presionar al equipo. Sabemos que hubo muchas huelgas antes de ese incidente. Hubo varias huelgas, incluso el mismo día del rodaje (...). Si yo hubiera sido jefe de rodaje en Rust, habría parado y les habría sacado el permiso. Podría haber salvado la vida de alguien”, sentenció.

El caso de Baldwin, según afirmó, no es aislado, dado que también hay toxicidad en la televisión. “Contratan a alguien como jefe de producción de unidad y esperan que haga esa función, así como la de coordinador de producción y productor de línea”, reveló.

Según su experiencia, la gente de la vieja guardia saca dinero de todos los otros departamentos. “Cuando se recortan los protocolos de seguridad es cuando las cosas van mal. La gente se cansa, se hace daño, incluso los robos en el plató están en su punto más alto (...), Pero los actores siempre consiguen lo que quieren”.

Accidentes ignorados en Hollywood

Dilbeck estuvo comprometido con Nancy Motes, quien murió de una sobredosis de drogas en 2014. “No oímos hablar del camionero que se quedó dormido al volante porque tenía que hacer un turno de 24 horas y estaba sobrecargado de trabajo y mal pagado. (...). Nunca oímos hablar de esos accidentes en la industria”, añadió. “Eran como Nancy. Nancy no era una actriz, si no fuera por el hecho de que era la hermanastra de Julia, puede que nunca hubiéramos oído hablar de su caso en absoluto”, añadió.

Según el trabajador, hay esperanza en los cineastas jóvenes e independientes, que están dispuestos a buscar el cambio. “Si la industria se aferra a la era de las estrellas de cine tóxicas, que son abusivas y peligrosas, van a tener más momentos como el de Alec Baldwin porque la gente sale perjudicada”. Aun con su fuerte crítica, Dilbeck remarcó que nunca dejará Hollywood, donde tiene más de 15 años de experiencia. “Jamás voy a renunciar a la industria”, cerró.

¿Qué sigue para Alec Baldwin?

Además de Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed, la responsable máxima del manejo de todas las armas utilizadas en el rodaje, enfrenta dos cargos por homicidio involuntario por la muerte de Hutchins, víctima del disparo accidental del arma manipulada por el actor en el ensayo de una secuencia.

El actor también fue favorecido por un cambio de carátula, con el que se eliminó la posibilidad de una condena de cinco años de prisión en una cárcel federal si lo declaran culpable. Ahora, la pena no superaría los 18 meses de cárcel y una multa máxima de 5000 dólares.

