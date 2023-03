Sentencia a Alex Murdaugh: cuántos años de prisión le dieron

escuchar

Alex Murdaugh, el abogado que formaba parte de la poderosa dinastía familiar de Carolina del Sur, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas, luego de que el jurado lo encontrara culpable de asesinar a su hijo menor, Paul, y a su esposa, Maggie. Después de un mes de juicio y de escuchar a decenas de testigos, se le imputaron además cargos por posesión de un arma de fuego durante la comisión de un crimen violento. El estadounidense no tendrá la posibilidad de acceder a un proceso de libertad condicional.

Antes de que se anunciara su sentencia, Murdaugh habló ante la corte del condado de Colleton e insistió en que jamás habría asesinado a su familia. “Soy inocente. Nunca lastimaría a mi esposa, Maggie. Y nunca lastimaría a mi hijo Paul”, afirmó. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no esperaban que confesara su culpabilidad.

El juez Clifton Newman reconoció que este caso fue uno de los más difíciles de su carrera. El magistrado y el sentenciado habían compartido tribunales, al desempeñarse ambos en el área de las leyes. “Nos hemos visto en varias ocasiones a lo largo de los años. Fue desgarrador para mí verte en los medios, pasar de ser un padre afligido que perdió a una esposa y un hijo, a ser la persona acusada y condenada por matarlos. Has tenido una conducta engañosa aquí en la sala del tribunal”, manifestó.

Por su parte, el fiscal principal, Creighton Waters, celebró que “se haya hecho justicia” y que el abogado recibiera una alta condena de prisión. Cabe destacar que Waters pidió esta sentencia para evitarle la pena de muerte. “No importa quién sea tu familia. No importa cuánto dinero tengas, o la gente crea que tienes. No importa lo prominente que seas. Si haces algo malo, si violas la ley, si asesinas, entonces se hará justicia en Carolina del Sur”, aseguró.

Murdaugh recibió una sentencia inevitable

La defensa legal del exabogado intentó por todos los medios demostrar su inocencia, incluso con la petición de que se desestimara el juicio. No obstante, Newman alegó que el jurado tenía pruebas suficientes para analizar y que eran realmente “abrumadoras”, por lo que en menos de tres horas se decretó el veredicto. La fiscalía basó sus acusaciones contra Murdaugh con “evidencia circunstancial”, que incluía los registros de GPS de los autos y los teléfonos móviles de los involucrados al momento del doble asesinato.

Alex Murdaugh subió al estrado y testificó, entre lágrimas, que era inocente; pero la justicia estadounidense consideró lo contrario Law&Crime Network/YouTube

Además, un video grabado por el joven Paul habría terminado por confirmar la culpabilidad de su padre. En el clip se observa al ahora sentenciado cerca de la perrera familiar, donde sus dos seres queridos fueron hallados muertos, justo antes del crimen.

Asimismo, Murdaugh admitió en el estrado que había mentido a la policía sobre su paradero esa noche, con el argumento de que las drogas lo hicieron sentir paranoico y tenía miedo de que se lo culpara por el homicidio. “Al final… fue la víctima, Paul Murdaugh, quien resolvió su propio asesinato”, añadió Dave Aronberg, fiscal estatal del condado de Palm Beach en Florida, para CNN.

LA NACION