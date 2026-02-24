Una emboscada con bolas de nieve a policías de Nueva York desata una ola de indignación contra el alcalde Mamdani

NUEVA YORK.– El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, fue duramente criticado después de que varios agentes de la policía fueran alcanzados por bolas de nieve el lunes, mientras respondían a un llamado por un grupo que presuntamente causaba disturbios en un parque de Manhattan.

Los oficiales fueron enviados a Washington Square Park poco después de las 16 hora local (14 en la Argentina) para intervenir ante una numerosa multitud, según informó un vocero de la Policía de Nueva York (NYPD).

Bolas de nieve a policías de Nueva York

Cuando la policía llegó al lugar, la multitud estaba arrojando bolas de nieve, informó la institución, que agregó que algunos agentes fueron impactados en la cara.

“La NYPD está al tanto de ciertos videos tomados hoy más temprano en Washington Square Park que muestran a individuos atacando a policías”, escribió la comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, en X. “Quiero ser muy clara: el comportamiento que se observa es vergonzoso y es criminal. Nuestros detectives están investigando este asunto”, agregó.

Horas mas tarde, Mamdani se refirió a los hechos y pidió “respeto” a los oficiales, quienes “como todos los trabajadores de la ciudad, han estado afuera en medio de una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos a salvo y el tránsito en movimiento”.

I’ve seen the videos of kids throwing snowballs at NYPD officers in Washington Square Park.



Officers, like all city workers, have been out in a historic blizzard, keeping New Yorkers safe and cars moving.



Treat them with respect. If anyone’s catching a snowball, it’s me. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026

“Si alguien tiene que recibir una bola de nieve, que sea yo”, agregó el alcalde en X.

Según medios locales, el incidente ocurrió cuando se distorsionó una pelea de bolas de nieve organizada –que reunió a cientos de personas aprovechando el clima invernal–, justo cuando las condiciones climáticas empezaban a mejorar el lunes por la tarde.

Los policías que acudieron al lugar fueron rápidamente hostigados y alcanzados con bolas de nieve a corta distancia mientras patrullaban el parque.

Bolas de nieve a policías de Nueva York

En un momento, se pudo ver a un agitador lanzando un gran bloque de hielo sobre la cabeza de un agente antes de huir. Los oficiales se vieron obligados a retirarse de las inmediaciones.

Los servicios de emergencias médicas (EMS) acudieron al lugar y trasladaron a varios agentes al hospital para recibir tratamiento. Se encontraban en condición estable. Hasta el momento no se han realizado arrestos en relación con los ataques con bolas de nieve y el incidente continúa bajo investigación.

Las críticas a Mamdani

Tras el incidente, el exgobernador de Nueva York y contendiente en las últimas elecciones para alcalde, Andrew Cuomo, y el exalcalde Eric Adams apuntaron rápidamente contra Mamdani, acusándolo de fomentar este tipo de acciones en su historial de retórica dura contra la policía.

“Esto es vergonzoso”, escribió Cuomo en su cuenta de X, acusando además al flamante alcalde de haber “marcado el tono” con sus “antecedentes de llamar a la policía ‘racista, malvada, perversa y corrupta’”.

This is disgraceful.



But with a mayor who has a history of calling the police “racist, evil, wicked and corrupt,” he set the tone.



Words have consequences. We are seeing that in the growing disrespect for law enforcement — just as we’ve seen it in the rise in antisemitism.… https://t.co/jCGZiK46kI — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) February 24, 2026

“Las palabras tienen consecuencias. Estamos viendo eso en el creciente irrespeto hacia las fuerzas del orden; tal como lo hemos visto en el aumento del antisemitismo. Los verdaderos líderes lo entienden. Este alcalde no”, sentenció el exgobernador, haciendo referencia además a las acusaciones contra Mamdani de haber fomentado indirectamente el antisemitismo por comentarios en torno a la guerra en la Franja de Gaza.

Adams también se sumó a las críticas, insinuando que el alcalde y otros dirigentes habían dado un “terrible ejemplo”.

“Ver a oficiales siendo bombardeados con bolas de nieve mientras están bajo un clima brutal protegiendo esta ciudad debería enfurecer a todos los neoyorquinos. Es un comportamiento repugnante”, arremetió el exalcalde en X.

Incidentes con bolas de nieve contra policías en Nueva York. Fuente: X

“Y los políticos que constantemente atacan a la policía y se niegan a respaldarla están dando un ejemplo terrible. El liderazgo importa. El tono importa”, insistió Adams.

“Esto es vergonzoso. @NYCMayor [El acalde] y todos los funcionarios electos de nuestra ciudad deberían condenar este ataque juvenil contra nuestra NYPD. Respaldemos a la policía y hagamos que quienes les falten el respeto rindan cuentas”, agregó la congresista Nicole Malliotakis, republicana por Nueva York y representante de Staten Island.

Incidentes con bolas de nieve contra policías en Nueva York. Fuente: X

Por su parte, los sindicatos policiales también exigieron que se realicen arrestos por los incidentes.

La Asociación Benevolente de la Policía (Police Benevolent Association) calificó el hecho como “inaceptable e indignante”.

“Este es el entorno al que se enfrentan los policías de Nueva York. Nuestros agentes están siendo atendidos por sus lesiones, pero el caso NO PUEDE terminar ahí. Las personas involucradas deben ser identificadas, arrestadas y acusadas de agresión contra un oficial de policía. Y todos nuestros líderes municipales deben alzar la voz para condenar este ataque despreciable”, trasmitió el sindicato.

Bolas de nieve a policías de Nueva York

El presidente de la Asociación de Beneficencia de Detectives (Detectives’ Endowment Association), Scott Munro, también apuntó contra los involucrados: “Lo que vimos hoy en Washington Square Park no fue una diversión inofensiva; fue un ataque deliberado, indignante y peligroso contra policías uniformados.”

“La Detectives’ Endowment Association insta al alcalde Mamdani y al fiscal de distrito Bragg a garantizar que cada individuo responsable de esta conducta ilegal sea procesado”, agregó el presidente del gremio en X.