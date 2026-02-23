Alerta presupuestaria en Nueva York: el recorte millonario de Mamdani a las bibliotecas que contradice sus promesas

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, basó gran parte de su campaña en el objetivo de gravar a los ricos para permitir la gratuidad de varios servicios públicos. Sin embargo, en su presupuesto preliminar equilibrado para el año fiscal 2027, presentó un plan que contradice sus promesas. En la hoja de ruta, propone recortes de 29 millones de dólares a las tres bibliotecas más importantes de la ciudad.

Mamdani propone recorte de US$29 millones a bibliotecas en NYC

A lo largo de su campaña, el alcalde neoyorquino enfatizó la necesidad de la ciudad de aumentar la presión fiscal sobre los residentes más ricos, al mismo tiempo que promocionó la importancia de las bibliotecas.

El recorte de Mamdani a las bibliotecas que contradice sus promesas

El anuncio realizado esta semana por la oficina de prensa de Mamdani incluye un recorte de US$29 millones a los tres principales sistemas de bibliotecas de la ciudad. Esto afectaría a New York Public Library, Brooklyn Public Library y Queens Public Library.

Este plan de gastos otorgaría US$456 millones a la red pública. La cifra representa menos del 0,4% del presupuesto total de US$127 mil millones.

A su vez, reserva US$2 millones adicionales para instituciones que abren los domingos. No está claro si este dinero permitiría que las sucursales mantengan su horario de atención, debido a los recortes generales.

Presupuesto 2027 de NYC: impacto del recorte a bibliotecas

El presupuesto contradice las afirmaciones previas de Mamdani sobre la importancia de la red pública de la Gran Manzana. En declaraciones durante su campaña, calificó estos espacios como “cruciales” para el éxito de la ciudad. También impulsó un aumento en las descargas de libros electrónicos en las bibliotecas públicas.

Antes de lanzar su presupuesto para el año fiscal 2027, Mamdani criticó los recortes a las bibliotecas del anterior alcalde de Nueva York, Eric Adams Seth Wenig - AP

Anteriormente, había criticado a la gestión de Eric Adams, el anterior alcalde, por establecer la reducción. “En un suspiro, el alcalde Adams dice a los neoyorquinos que estos crueles recortes presupuestarios a bibliotecas, saneamiento y parques son medidas fiscales necesarias. Y en otro, ofrece restablecer la financiación de algunos de esos ajustes a cambio de proteger al Departamento de Policía de Nueva York de sus responsabilidades”, cuestionó en un mensaje en X. Luego, calificó esta medida como “ridícula”.

En diciembre, cuando se le preguntó sobre las bibliotecas, expresó: “No vamos a andar con rodeos sobre cuestiones que son de importancia crítica para los neoyorquinos“.

Mamdani defiende el recorte y propone subir impuestos a los ricos

Al realizar el anuncio, el alcalde justificó los recortes. En tanto, afirmó que la medida es necesaria para “cerrar la brecha presupuestaria heredada de la ciudad”.

“Hay dos caminos. El primero es el más sostenible y justo: aumentar los impuestos a los más ricos y a las corporaciones, y acabar con el drenaje corrigiendo el desequilibrio entre lo que la Ciudad proporciona al Estado y lo que recibimos a cambio”, reflexionó.

Mamdani propuso un recorte de US$29 millones a las tres bibliotecas más importantes de Nueva York New York Public Library

Asimismo, sostuvo que si el gobierno no hace esto, “la ciudad se verá obligada a tomar un segundo (camino), más perjudicial”. En esa línea, agregó: “Impuestos a la propiedad y el saqueo de nuestras reservas, lo que debilitará nuestra base fiscal a largo plazo y hará recaer la responsabilidad de resolver esta crisis sobre los neoyorquinos de clase trabajadora y media. Al no tener otra opción, nos veremos obligados a hacerlo”.