Volantazo de Mamdani: la medida de Eric Adams que pausó cuando asumió en Nueva York y ahora retoma

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, comunicó que la ciudad retomará las intervenciones en campamentos de personas sin hogar, una práctica que había suspendido poco después de asumir en enero de 2026. El anuncio marca un cambio de rumbo respecto de su postura previa, cuando cuestionó duramente estas acciones implementadas durante la administración de su predecesor Eric Adams.

Cambio de postura de Mamdani tras la ola de frío

Antes de asumir el cargo, Mamdani había prometido poner fin a los operativos de limpieza de campamentos luego de argumentar que no resolvían el problema de fondo. Consideraba que retirar a las personas de un lugar sin ofrecer soluciones permanentes equivalía a desplazar la situación sin resolverla.

“En diciembre, se me preguntó mi opinión sobre la política de la administración anterior, y dije que pensaba que esa política era un fracaso”, dijo el alcalde en una conferencia de prensa el miércoles 18 de febrero de 2026. “El 5 de enero, poco después de asumir el cargo, tomé la decisión con mi equipo de poner una pausa a la política de Eric Adams mientras comenzábamos a desarrollar nuestra propia estrategia”, señaló.

En ese momento, la pausa buscaba diseñar una estrategia alternativa centrada en hogares estables y asistencia social. Sin embargo, recientemente, tras una ola de frío que sacudió a la ciudad y dejó a 19 personas fallecidas, según los datos publicados por AP News, el alcalde anunció que reactivará esa política de Adams.

Mamdani sostuvo que su implementación no es una continuación directa del modelo previo, sino una versión modificada. “La política que hemos desarrollado tiene una serie de distinciones importantes”, aseguró.

Qué cambia en la nueva estrategia de intervenciones en campamentos de personas sin hogar

Una de las diferencias principales señaladas por la administración actual es el organismo a cargo. Mientras antes los operativos eran encabezados por la policía y los servicios de saneamiento, ahora la conducción recaerá en el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS, por sus siglas en inglés), especializado en asistencia social.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) tendrá un rol secundario, limitado a observación y apoyo en materia de seguridad. Según el alcalde, este cambio busca reducir tensiones y facilitar el diálogo con quienes viven en la calle.

“A diferencia de la administración pasada, donde gran parte de la interacción con los neoyorquinos sin hogar se definía por el primer día en que se entregaba un aviso y el séptimo día en que se iniciaba un operativo de limpieza, en nuestra administración, cada uno de los días de ese período se caracterizará por el acercamiento“, aseguró Mamdani.

Las intervenciones en campamentos de personas sin hogar en Nueva York

El gobierno municipal aseguró que la meta es aumentar la aceptación de alternativas habitacionales. La administración sostuvo que la desconfianza hacia el sistema de refugios es un obstáculo frecuente, por lo que el contacto repetido permitiría construir vínculos antes de cualquier traslado.

“Nuestra administración se reunirá con esos neoyorquinos sin hogar todos los días”, aseguró Mamdani. “Y nos reuniremos con ellos buscando conectarlos con refugios, buscando conectarlos con servicios, con una ciudad que quiere que estén bajo techo, protegidos, abrigados y seguros“, agregó.

El alcalde también mencionó resultados obtenidos durante alertas climáticas recientes, cuando la prioridad fue persuadir a las personas para que se trasladaran a espacios cerrados. Según datos oficiales, más de 1400 fueron reubicadas en ese contexto.

Desde el Ejecutivo local se insiste en que la política busca que quienes viven en la vía pública accedan a lugares cubiertos y a programas de asistencia. El discurso oficial subraya que se trata de una intervención social más que de una acción de orden público.

“Son neoyorquinos que merecen humanidad, merecen dignidad, merecen una respuesta e interés en conectarlos con los servicios que deberían estar usando, y eso es lo que nuestra administración va a hacer“, dijo el alcalde.