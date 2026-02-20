Noticias de New York, en vivo: volantazo de Mamdani en cárceles y refugios y otros reportes de hoy, viernes 20 de febrero

El alcalde de la ciudad de Nueva York presentó un programa para que las cárceles operen bajo las reglas de la Junta de Corrección. El personal de las prisiones cambiará los turnos de 12 horas por jornadas de ocho horas en 2026. Según el comunicado oficial, el plan establece que los internos habitarán espacios según su edad hacia 2027.

Además, la administración local busca que los refugios para personas sin hogar vuelvan a los límites de ocupación de la ley. Las acciones comprenden el cierre de estos espacios para quienes piden asilo y el paso de individuos a lugares con cocina. El método se centra en el traslado a viviendas y en la baja de la cantidad de sujetos en los albergues.