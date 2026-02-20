Noticias de New York, en vivo: volantazo de Mamdani en cárceles y refugios y otros reportes de hoy, viernes 20 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Zohran Mamdani anuncia reformas en cárceles y sistema de refugios
El alcalde de la ciudad de Nueva York presentó un programa para que las cárceles operen bajo las reglas de la Junta de Corrección. El personal de las prisiones cambiará los turnos de 12 horas por jornadas de ocho horas en 2026. Según el comunicado oficial, el plan establece que los internos habitarán espacios según su edad hacia 2027.
Además, la administración local busca que los refugios para personas sin hogar vuelvan a los límites de ocupación de la ley. Las acciones comprenden el cierre de estos espacios para quienes piden asilo y el paso de individuos a lugares con cocina. El método se centra en el traslado a viviendas y en la baja de la cantidad de sujetos en los albergues.
Mamdani propone colectivos gratuitos en la ciudad de Nueva York pese a omitir millones de dólares en fondos para la MTA
La propuesta de fondos para el ciclo 2027 destina al transporte una cantidad que no coincide con las proyecciones. La Oficina del Contralor calcula que se necesitan US$621 millones en subsidios, mientras el gasto en transporte escolar y paratránsito sigue en aumento.
El plan del ejecutivo propone la eliminación del cobro en autobuses, con un costo estimado de US$800 millones, según los reportes de New York Post. Los fondos para pasajes de personas con ingresos en el nivel base se mantienen en US$96 millones. El Concejo analizará las cifras antes de la votación de junio.
Pronóstico de Nueva York: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero en la ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada de lluvia para este viernes 20 de febrero en la ciudad de Nueva York, principalmente antes de las 16 hs (hora local). Las temperaturas máximas rondarán los 42ºF (5,5ºC), con vientos del este de 11 a 13 millas por hora (17,7 a 21 kilómetros por hora).
Por la noche, se mantiene un 40% de probabilidad de lluvia antes de la 1 hs. Los termómetros marcarán mínimas de 39ºF (3,8ºC) y se esperan vientos del noreste de 8 a 10 mph (12 a 16 km/h).
Noticias en vivo de Nueva York
