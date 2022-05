Una exempleada de aeropuerto describió una escena donde Amber Heard agredió a otra mujer: “Fue agresiva”

Beverly Leonard, una exempleada del aeropuerto de Seattle, Washington, en Estados Unidos, declaró en medio de la denuncia por difamación que Amber Heard enfrenta por parte de su exesposo, Johnny Depp, que ella fue testigo de cómo la actriz golpeó a una mujer con la que viajaba, antes de abordar un avión. En su relato, enfatizó que Heard olía mucho a alcohol y que le arrancó un collar a su acompañante, lastimándola del cuello y del brazo tras jalarla bruscamente.

Leonard brindó su testimonio desde Arizona, a través de una videollamada, con los asistentes de la corte de Fairfax, Virginia. Detalló que ella estaba en la zona de equipajes del aeropuerto, cuando de pronto la protagonista de Aquaman agredió a su compañera de viaje: “La Sra. Heard se mostró agresiva con su compañera de viaje y la agarró del brazo y le quitó un collar. Observé que lo tenía en la mano”, dijo Leonard.

Amber Heard en el estrado de la corte de Virginia, durante su testimonio en el juicio por difamación contra Johnny Depp Getty Images

Además, argumentó que Amber parecía fuera de sí, pues no podía caminar de manera firme, y tenía los ojos llorosos. También dijo que observó la herida que le quedó a la víctima, luego de que le fuera arrancado el collar del cuello: “Parecía (Amber) no estar muy firme sobre sus pies, tenía los ojos cristalinos y llorosos, y pude oler alcohol. La mujer tenía una abrasión en el lado del cuello donde estaba el collar, como una quemadura de la cuerda al quitársela”.

Intentó separarlas

La estadounidense le dijo al jurado de la corte de Virginia que una vez que se percató de la agresión que se registraba en su lugar de trabajo, trató de detener a las dos mujeres que parecían estar peleándose. Se interpuso entre ellas y las separó, al mismo tiempo que pedía el apoyo de uno de sus compañeros: “En ese momento, me levanté y me acerqué para intentar separar lo que parecía ser una pelea, llamé a un compañero para que me ayudara, me interpuse entre ellas y las separé, impidiendo que hubiera más lesiones o una escalada”.

Amber Heard enfrenta en la corte de Fairfax, Virginia, un juicio por difamación impulsado por Johnny Depp Reuters

Amber Heard, detenida por golpear a una mujer

Anteriormente, la cadena CNN informó que Amber Heard había sido arrestada por el cargo de agresión de violencia doméstica contra su expareja en el aeropuerto de Seattle, Tacoma, en 2009. Este incidente se dio a conocer cuando la actriz obtuvo una orden de restricción contra Johnny Depp cuando iniciarían su proceso de divorcio en 2016.

Según el testimonio de Perry Cooper, un portavoz del Puerto de Seattle, obtenido por CNN, Amber fue detenida el 14 de septiembre del año mencionado. Sin embargo, la oficina del fiscal declinó presentar cargos contra Heard en el caso de violencia contra su compañera de viaje.

Además, Casey McNerthney, portavoz de la fiscalía del condado de King, confirmó la existencia del arresto de 2009 por un delito menor de violencia doméstica: “La policía toma las decisiones de arrestar y la policía del puerto de Seattle se encargó de la detención”, explicó McNerthney a CNN.

Pese a estas pruebas y declaraciones, Heard testificó bajo juramento en el juicio por difamación que el actor de Animales Fantásticos impulsa contra ella que nunca lo había agredido a él “ni a nadie con quien haya estado vinculada románticamente, nunca” y calificó las historias sobre el arresto como una “campaña de desprestigio”.