Una influencer crítica de la medicina tradicional enfrenta al Senado para dirigir la salud pública de EE.UU.

WASHINGTON.– La médica e influencer del bienestar Casey Means, nominada por el presidente Donald Trump para convertirse en la próxima directora general de salud pública de Estados Unidos, compareció este miércoles ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado en una audiencia de confirmación que fue postergada durante meses y que se anticipaba tensa por sus posturas sobre vacunas, nutrición y el sistema médico tradicional.

Durante su testimonio, Means defendió un enfoque centrado en abordar las causas estructurales de las enfermedades crónicas y cuestionó el modelo sanitario vigente. “Nuestra nación está enojada, exhausta y sufriendo por enfermedades prevenibles”, afirmó ante los senadores. “Si abordamos las causas compartidas, podremos detener esta medicina de ‘golpear al topo’ que no funciona y que es tan costosa”.

La candidata, de 38 años, llega al Capitolio respaldada por el actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., con quien comparte la agenda del movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA), centrado en combatir las enfermedades crónicas mediante cambios en la dieta y el estilo de vida. Originalmente prevista para octubre, la audiencia fue reprogramada luego de que Means entrara en trabajo de parto el mismo día en que debía presentarse ante los legisladores.

De ser confirmada por el pleno del Senado, Means se convertiría en la principal vocera de salud pública del país, una figura con capacidad para emitir advertencias sanitarias y orientar el debate nacional sobre riesgos para la salud, aunque sin competencia directa en la formulación de políticas. Desde ese rol, se espera que impulse iniciativas alineadas con Kennedy, como la eliminación de aditivos en alimentos ultraprocesados, la promoción de menús más saludables en programas escolares y la reducción de conflictos de interés dentro de las agencias federales.

Graduada de Medicina por la Universidad de Stanford, Means abandonó en 2018 su residencia quirúrgica en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, alegando que el sistema sanitario era “reactivo” y estaba estructuralmente orientado al tratamiento antes que a la prevención. Aunque completó la formación necesaria para obtener su matrícula médica, actualmente figura como inactiva en el estado de Oregón, una condición que describió como voluntaria debido a que ya no ejerce la medicina clínica.

Tras dejar la práctica hospitalaria, Means se volcó a la medicina funcional y a iniciativas empresariales en el sector del bienestar. Cofundó Levels, una aplicación de seguimiento de nutrición, sueño y actividad física basada en análisis de sangre y monitorización continua de glucosa, y mantiene participaciones en Truemed, una empresa vinculada a su hermano que facilita beneficios fiscales para tratamientos de salud avanzados. En sus presentaciones ante la Oficina de Ética del Gobierno, la nominada se comprometió a renunciar a su cargo en Levels y a desinvertir sus intereses financieros en ambas compañías si su designación es ratificada.

Las declaraciones financieras también revelan que obtuvo ingresos significativos promocionando productos de bienestar –desde suplementos y probióticos hasta servicios de comidas preparadas–, en algunos casos sin aclarar que podía beneficiarse económicamente de esas recomendaciones, según una investigación de Associated Press. En un documento de ética, Means aseguró además que dejará de colaborar con la firma de análisis de laboratorio Rupa y que, si bien podría continuar percibiendo regalías por su libro Good Energy, no lo promocionará desde el cargo.

Cuestionamientos

La nominación generó cuestionamientos dentro de la comunidad médica. Means defendió públicamente el consumo de leche cruda –que puede contener bacterias peligrosas–, pidió más investigaciones sobre la seguridad de las vacunas y replicó en el pasado afirmaciones desacreditadas que vinculan la inmunización con el autismo. En la misma línea, cuestionó públicamente el calendario de vacunación infantil y sostuvo que la carga total de vacunas podría afectar a niños vulnerables

Durante la audiencia, senadores de ambos partidos le pidieron precisiones sobre su postura en materia de inmunización. El senador republicano Bill Cassidy le preguntó si alentaría a los estadounidenses a vacunarse contra la gripe y el sarampión en medio de brotes activos en el país. Means evitó comprometerse y enfatizó la importancia del “consentimiento informado” entre pacientes y médicos.

También criticó el uso de anticonceptivos hormonales e instó a los estadounidenses a cuestionar la medicina convencional, llegando a titular un capítulo de su libro: “Confía en ti mismo, no en tu médico”.

Durante un evento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) celebrado el martes, Kennedy elogió a la candidata por su “capacidad extraordinaria para comunicarse con el público estadounidense” y expresó su confianza en que el Senado aprobará su designación. “Hemos estado esperando mucho tiempo a que la Dra. Means se incorpore al proyecto”, afirmó.

Pero en el comité la resistencia quedó expuesta. “Tengo serias dudas sobre la capacidad de la doctora Means para ser el tipo de directora general de salud pública que este país necesita”, dijo el senador independiente por Vermont Bernie Sanders, principal demócrata del panel.

Sin embargo, al menos dos exdirectores generales de salud pública han puesto en duda su idoneidad. Richard Carmona, quien ocupó el cargo durante la presidencia de George W. Bush, advirtió en un artículo de opinión que sus cualificaciones “plantean serias preocupaciones”. En tanto, Jerome Adams, que ejerció como cirujano general durante el primer mandato de Trump, sostuvo que el liderazgo tradicional del Servicio de Salud Pública requiere una licencia médica activa.

El puesto que Means aspira a ocupar ha sido históricamente influyente en la formación de la opinión pública en temas sanitarios, desde la reducción del tabaquismo hasta la lucha contra el estigma asociado al VIH/sida o la promoción de la salud mental. Aunque no participa directamente en la elaboración de políticas, la oficina del director general de salud pública ejerce una considerable capacidad de persuasión sobre cómo los estadounidenses comprenden y gestionan su bienestar.

En su testimonio preparado, Means hace un llamado a lo que describe como una “gran sanación nacional” orientada a prevenir enfermedades crónicas y a facilitar que las decisiones saludables se conviertan en la opción más accesible para la población.

Sus partidarios sostienen que su enfoque en la nutrición y los factores ambientales representa una ruptura necesaria con el establishment médico, mientras que sus críticos advierten que su falta de experiencia gubernamental y su distanciamiento de la práctica clínica podrían limitar su capacidad para liderar respuestas ante amenazas sanitarias.

