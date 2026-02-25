Ataques a los demócratas, omisiones y show: las principales claves del discurso de Trump

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, pronunció el martes por la noche el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia del país. Durante una hora y 47 minutos insistió en que ha supervisado un “cambio de rumbo histórico” en su primer año de regreso al poder, aun cuando las encuestas muestran que los votantes pierden confianza en su manejo de la economía y los demócratas redoblan sus críticas.

La intervención incluyó pocas propuestas nuevas y tuvo un fuerte tono de campaña. Trump optó por la teatralidad y por una confrontación directa con la oposición, a la que calificó de “locos” por no ponerse de pie ni aplaudir sus prioridades en materia de crimen, inmigración y economía. El tono osciló entre descripciones grandilocuentes de los logros del país —incluidas medallas de oro en los Juegos Olímpicos— y relatos gráficos sobre conflictos en el exterior y delitos en Estados Unidos. En los hechos, fue un anticipo del mensaje con el que buscará posicionarse rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

Trump pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión, en el Capitolio Kenny Holston� - Pool The New York Times�

El malestar económico

Trump aseguró haber reactivado la economía tras heredar “una nación en crisis” y enumeró indicadores —mercado bursátil, gasolina, tasas hipotecarias, empleo— como prueba de una “economía en auge”. Sin embargo, evitó reconocer con claridad que muchos estadounidenses siguen enfrentando dificultades.

Según su relato, la inflación y los precios bajan mientras la inversión, la producción y el empleo crecen. Pero los datos oficiales muestran que la inflación repuntó el año pasado, que se perdieron empleos industriales y que la creación de puestos de trabajo fue débil. Aunque algunos productos —como los huevos— retrocedieron desde su regreso a la Casa Blanca, los alimentos en general siguen más caros.

El mandatario también arremetió contra los demócratas que “de repente usan la palabra asequibilidad”, al sostener que instrumentalizan el término para perjudicarlo. “Sabían que sus declaraciones eran una sucia y vil mentira”, dijo.

Las encuestas reflejan un panorama complejo: según Reuters/Ipsos, el 56% desaprueba su manejo económico y apenas el 36% lo aprueba, un dato que inquieta a los republicanos de cara a noviembre.

Trump pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión KENNY HOLSTON� - POOL�

El teatro político

Consciente del peso de las imágenes, Trump llenó la noche de gestos simbólicos. Invitó al equipo masculino de hockey sobre hielo, campeón olímpico, y anunció que otorgará al arquero la Medalla Presidencial de la Libertad. También sorprendió al sargento Andrew Wolfe, herido el año pasado en Washington, al entregarle el Corazón Púrpura tras describir sus lesiones en detalle.

El presidente reconoció además a invitados con fuerte carga emocional, como la viuda del activista conservador Charlie Kirk. Y dedicó uno de los momentos más dramáticos a un exprisionero del régimen de Nicolás Maduro, a quien reunió con su sobrina en el recinto.

“Después de que Enrique se postulara a un cargo y se opusiera a Maduro, fue capturado por las fuerzas de seguridad de Maduro y arrojado a la tristemente célebre prisión del régimen en Caracas. Alejandra temía no volver a ver a su tío”, dijo Trump, antes de anunciar: “Alejandra, me complace informarte que no solo tu tío ha sido liberado, sino que está aquí esta noche. Lo trajimos para celebrar su libertad contigo en persona. Enrique, por favor, baja”.

Trump saluda al vicepresidente JD Vance en el Capitolio MANDEL NGAN� - AFP�

Irán y la agenda exterior

Pese a la tensión creciente en Medio Oriente, Trump tardó más de 90 minutos en referirse a Irán y dedicó apenas tres minutos al tema. Sostuvo que Teherán quiere un acuerdo y que él prefiere la vía diplomática, aunque advirtió que Estados Unidos no ha escuchado “esas palabras secretas: nunca tendremos un arma nuclear”.

Irán ha formulado esa promesa en distintas ocasiones, aunque las agencias internacionales han señalado indicios de que ha probado componentes clave para un eventual armamento nuclear. Trump afirmó además que el país reactivó su programa tras los bombardeos estadounidenses de junio.

En contraste, Venezuela apenas fue mencionada de manera tangencial; Rusia y Ucrania casi no aparecieron en el discurso, y tampoco hubo referencias a Groenlandia, pese a las fricciones recientes.

La familia de Trump en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, el 24 de febrero de 2026 Mark Schiefelbein� - AP�

La ofensiva contra los demócratas

A lo largo de la noche, el presidente buscó retratar a la oposición como antinorteamericana y extremista. Desde el inicio desafió a los legisladores a ponerse de pie si coincidían en que el “primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses. No a los inmigrantes ilegales”.

Ante la negativa, respondió: “¿No es una vergüenza? Deberían avergonzarse por no ponerse de pie”. Más tarde insistió: “Estas personas están locas, se los digo. Están locas.”

Con la amenaza de perder el control de al menos una cámara del Congreso, Trump dedicó buena parte del discurso a consolidar a su base y marcar diferencias nítidas con la oposición.

Miembros del equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos, en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, el 24 de febrero de 2026 Kenny Holston� - Pool The New York Times�

Inmigración y justicia

El mandatario intentó recuperar la iniciativa en inmigración, un tema que fue fortaleza en 2024 pero que en los últimos meses generó controversias por la política de deportaciones. Evitó mencionar directamente a la Patrulla Fronteriza o al ICE y, en cambio, describió delitos cometidos por inmigrantes y sostuvo que no se puede confiar en los demócratas para proteger las fronteras.

También moderó su tono hacia la Corte Suprema, a la que días antes había acusado de ser “tontos y perritos falderos” por frenar su programa de aranceles. Esta vez habló de un fallo “muy desafortunado” y “decepcionante”, y estrechó la mano de los jueces presentes antes de subir al estrado.

Finalmente, insistió en denunciar un supuesto fraude generalizado en programas públicos y encargó al vicepresidente JD Vance liderar una “guerra contra el fraude”. Sin embargo, no hizo referencia a los beneficios económicos obtenidos por su familia durante su presidencia ni a que él mismo fue declarado responsable en un caso civil por fraude.

En conjunto, el discurso combinó reivindicación, confrontación y espectáculo, en una puesta en escena diseñada menos para persuadir a los indecisos que para reforzar la identidad política de su base en un año electoral decisivo.

Trump camina frente a los jueces de la Corte Suprema en el Capitolio, en Washington, el 24 de febrero de 2026 J. Scott Applewhite� - AP�

Agencias AP y Reuters y diario The New York Times