Una ‘microciudad’: el espectacular rascacielos que se asoma en Nueva York con las vistas más privilegiadas

El horizonte de la ciudad de Nueva York tiene un nuevo y espectacular elemento que se distingue entre los demás. Se trata del rascacielos conocido como 130 William, que se levanta imponente a unos 245 metros sobre el distrito financiero para albergar 66 pisos. El arquitecto británico-ghanés David Adjaye es la mente detrás del diseño de esta estructura colosal, que él mismo calificó como una “microciudad vertical dentro de una ciudad”.

Desde el principio del proyecto, el objetivo fue hacer que el nuevo rascacielos de la Gran Manzana se distinguiera entre las modernas torres de vidrio y acero que ya existen en la zona, para lo cual Adjaye y su equipo de creativos decidieron rendir un homenaje al pasado arquitectónico de la ciudad, con una combinación interesante de historia y futuro.

El penthouse del rascacielos 130 William de Nueva York derrocha buen gusto

En cada uno de los 244 espacios residenciales con los que cuenta 130 William, se añadieron detalles personalizados con materiales de lujo para reflejar la calidad y la elegancia de toda la torre. En las cocinas se instalaron gabinetes Pedini y electrodomésticos Gaggenau, mientras que los baños tienen paredes revestidas de mármol Bianco Carrara o Grigio Versilia con diferentes texturas.

El edificio muestra una cara diferente al resto desde su fachada, que está compuesta por paneles de concreto fundido con una textura profunda e imita la apariencia de roca volcánica. Destacan las ventanas arqueadas en todo lo ancho y alto, como un recordatorio de los antiguos almacenes de Nueva York.

Tanto en las alturas como a nivel de calle, así como cada detalle de los interiores, el edificio ofrece una propuesta que combina historia y modernidad 130 William Street Associates LLC

Además, los paneles ligeramente inclinados en cada piso crean un perfil escalonado que evoca al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, que forma parte del Instituto Smithsonian en Washington D. C., una de las obras más famosas de Adjaye. Según la descripción del proyecto, esta disposición no solo aporta una estética única, sino que también tiene la función de desviar el agua de lluvia durante las tormentas y equilibrar la masa del edificio.

En la parte más alta del edificio habilitarán un impresionante mirador con espacios compartidos y estaciones para hacer parrilladas, que prometen una de las mejores vistas panorámicas de Nueva York. Mientras tanto, en el nivel de la calle, se encontrará una plaza verde diseñada por Adjaye Associates y Weintraub Diaz Landscape Architecture, inspirada en los parques pequeños de Midtown Manhattan, creados en los años 60 y 70.

Cada departamento de la torre 130 William ofrece vistas impresionantes de Nueva York

Al interior del rascacielos, se ofrece una extensa gama de comodidades para los distinguidos residentes, tales como un amplio centro de bienestar y salud con spa, canchas de baloncesto y estudio de yoga, así como una sala de cine privada, un simulador de golf y un centro de juegos para niños. También cuenta una colección de piletas bajo techo, entre las que hay una de borde infinito, otra con aguas termales, una de inmersión fría, así como una sala de masajes y una de sauna seca.

Cuánto cuesta vivir en una ‘microciudad’ dentro de Nueva York

Según el sitio oficial del desarrollo inmobiliario, a la fecha hay al menos diez propiedades disponibles para los inversionistas interesados en comprar, cuyas dimensiones van desde los 160 metros cuadrados con tres habitaciones, hasta más de 400 metros cuadrados en el caso de los penthouses. Mientras que los precios arrancan desde los US$3,5 millones, hasta un límite de US$20 millones por el espacio de más lujo y tamaño que ofrecen una vista 360 del panorama de la Gran Ciudad.

En total existen 242 residencias al interior de la torre 130 WIlliam, cada una con vistas impresionantes del horizonte de Nueva York 130 William Street Associates LLC

“Vamos a evitar hacer otro edificio con cortinas de vidrio”, afirmó el multipremiado arquitecto David Adjaye en una entrevista de 2018 con The New York Times, donde también explicó que el objetivo era diseñar una estructura con la misma calidad de los icónicos departamentos neoyorquinos que se encuentran en otros barrios como Chelsea y Midtown. En esa misma oportunidad, el presidente de la firma inmobiliaria Lightstone, Mitchell C. Hochberg, expresó su emoción por colaborar con el visionario arquitecto, y aseguró que la obra representa una fusión de refinamiento e innovación enraizada en la historia.

LA NACION