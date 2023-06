Una neurocientífica de Harvard revela cuál es la habilidad más subestimada en el trabajo

escuchar

Aunque cada persona es distinta y por lo tanto sus habilidades en el trabajo también, algunas son compartidas por quienes tienen más éxito. De acuerdo con una neurocientífica formada en Harvard, una ventaja competitiva que no muchos comprenden puede ayudar a destacar, siempre y cuando se sigan los pasos para desarrollarla. Se trata de la autoconciencia.

De acuerdo con Juliette Han, que también es profesora en la Columbia Business School y asesora académica en la Harvard Medical School, no todas las personas pueden definir la autociencia. Erróneamente, tienden a creer que significa comprender los sentimientos y defectos personales. No obstante, los alcances reales son más profundos. De acuerdo con la explicación que brindó la especialista a CNBC, en su segmento Make it, la autociencia es reflexionar sobre los puntos fuertes de cada quien y relacionarlos con los objetivos. Desde la perspectiva de Han, esta es la habilidad más infravalorada que usan las personas de éxito para avanzar en sus carreras.

De acuerdo con la especialista, hay una habilidad que no todos reconocen y que puede ayudar a potenciar el éxito de una persona Unsplash

La académica apoya sus conclusiones en estudios, que sugieren que desarrollar la autociencia ayuda a las personas a ser más creativas y acertadas en la toma de decisiones. A su vez, mejora la comunicación y les facilita establecer relaciones más sólidas. Con el propósito de que cada vez más trabajadores desarrollen su potencial, la profesora brinda tres recomendaciones.

Un proceso de introspección

Han invita a las personas a preguntarse en qué son buenas y qué es lo que disfrutan hacer, dado que no importa en qué etapa laboral se encuentren, esto ayudará a identificar las tareas a las que se les pone más pasión. Después, se puede desarrollar un plan para mejorar las habilidades y centrarse en los proyectos que causan una motivación personal.

Pedirle ayuda a los compañeros de la oficina

Para cumplir este paso, propone la experta, se puede recurrir a los compañeros de trabajo o líderes de equipo, porque ellos suelen tener una perspectiva más amplia y ayudan a ver los puntos ciegos del análisis introspectivo. Si hay oportunidad de invitar a alguien a tomar un café, se le hace la pregunta: “¿Me podrías decir en qué he sido útil, específicamente?”.

Cualquiera que sea su respuesta “te ayudará a saber algo de ti mismo, del impacto que tienes en tus compañeros de trabajo y de cómo te ven los demás”, detalla Han. Al hacer este ejercicio, le preguntó a sus amigos cómo la describirían en tres palabras y se dio cuenta de cuál era su característica distintiva. “A veces, no te das cuenta de cuáles son tus puntos fuertes hasta que los ves a través de los ojos de otra persona”, añade.

Las personas exitosas comparten habilidades; su talento va más allá de poseerlas, sino que se esfuerzan por desarrollarlas Unsplash

Fijarse en los objetivos y seguir los procesos

Cuando se termina el proceso anterior, es momento de fijar objetivos y establecer cuál será el camino a seguir. Han afirma que a veces es difícil ver mejoras tangibles en el corto plazo, pero los frutos valen el esfuerzo: “Puedes tener todas las habilidades técnicas y el carisma del mundo, pero si eres completamente ajeno a ti mismo, a cómo te presentas e interactúas en el mundo, es mucho más difícil entablar relaciones sólidas, interactuar con tu jefe y compañeros de trabajo y profundizar en las amistades que necesitas para triunfar de verdad”.

LA NACION