Una nueva encuesta revela la curiosa tendencia de los consumidores en EE.UU. por el aumento de precios de los alimentos

La tasa de inflación anual en Estados Unidos se sitúa en 2,7% tras un aumento mensual de 0,3 en junio. Este es el nivel más alto registrado desde febrero de este año, según consignó Trading Economics. Estos valores, en tanto, afectan de forma directa en la población, que experimenta un creciente nivel de estrés al realizar sus compras en los supermercados.

El estrés que padecen los estadounidenses al hacer las compras

La preocupación de los estadounidenses sobre las compras se dio a conocer a través de una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La misma se realizó entre el 10 y el 14 de julio de 2025 a más de mil personas.

Walmart es el empleador privado más grande de Estados Unidos, con más de 1,6 millones de trabajadores en el país Freepik

En dicho sondeo, el 53% de los adultos afirma que ir al supermercado a realizar las compras les representa una fuente importante de estrés. El 33% de los encuestados lo considera una preocupación menor y el 14% no lo ve como una problemática.

El 53% de los encuestados perciben el proceso de ir al supermercado como algo estresante Captura de pantalla/ The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Researc

Bajo esta premisa, cerca del 29% de los encuestados menores de 45 años utilizó algún tipo de pago diferido para la compra de alimentos, atención médica o entretenimiento. La misma se conoce como “Compra ahora, paga después”.

“No dejo de ver cómo suben los precios, así que busco lo más barato posible. Comidas calientes y cenas precocinadas”, expresó Adam Bush, un joven de 19 años que trabaja como soldador de piezas para camioneta Toyota, según consignó AP.

Los otros gastos que generan estrés entre los estadounidenses

La población estadounidense también cuenta con otros factores de estrés. Según los resultados del sondeo, cerca del 48% de los encuestados expresa una preocupación relacionada con los costos de su vivienda.

El costo de la vivienda es el segundo factor de estrés entre los estadounidenses Shutterstock

Este porcentaje disminuye a 43% cuando se trata de los ingresos o ahorros personales, y a 42% en relación con los gastos por atención médica. Las deudas en tarjetas de crédito y la deuda estudiantil representan la preocupación para el 29% y 18% de los encuestados, respectivamente.

Cómo incide el estrés en función del rango de edad

Los adultos menores de 45 años reportan mayores niveles de estrés en comparación con los adultos mayores. Según consignó la encuesta, el 55% de los encuestados siente preocupación al realizar la compra del mes.

Esa tendencia continúa en los siguientes puntos:

Estrés por los costos de vivienda : 56% en los adultos menores de 45 años, 40% en los adultos mayores.

: 56% en los adultos menores de 45 años, 40% en los adultos mayores. Estrés por los ingresos personales : 51% en adultos menores de 45 años, 37% en adultos mayores.

: 51% en adultos menores de 45 años, 37% en adultos mayores. Estrés por los ahorros personales : 47% en adultos menores de 45 años, 40% en adultos mayores.

: 47% en adultos menores de 45 años, 40% en adultos mayores. Estrés por deudas en tarjetas de crédito: 31% en los adultos menores de 45 años, 26% en adultos mayores.

De cuánto fue la inflación en Estados Unidos en junio

El índice de precios al consumidor (IPC, por sus siglas en inglés) aumentó un 0,3% en junio, lo que sitúa la tasa de inflación interanual en 2,7%. Este incremento se detectó en los valores de los alimentos, que alcanzó el 3% frente al 2,9% en mayo.