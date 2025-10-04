Quién es Giulia Zanoni, la representante de El Salvador en Miss Universo 2025

Giulia Zanoni fue elegida Miss Universo El Salvador 2025 la noche del 26 de septiembre. La joven estudia Relaciones Internacionales y entró al certamen para sustituir a una de las candidatas que abandonó la competencia.

Quién es Giulia Zanoni, coronada Miss Universo El Salvador 2025

Giulia Zanoni tiene 20 años, mide 5,74 pies (1,75 metros) y habla perfectamente inglés. Posee una amplia trayectoria, ya que participó en tres concursos de belleza internacionales y obtuvo buenos resultados para el país, informó La Prensa Gráfica.

Giulia representó a La Unión y ahora deberá dejar a su país en los más alto en el concurso de belleza internacional (Instagram/@giulia._.zanoni)

En 2023 se coronó como Miss Teen Mundial y fue virreina en Teen Mesoamérica Internacional. En 2024 alcanzó el Top 20 en Miss Grand International. Actualmente, Giulia trabaja como modelo y cursa el segundo año de Relaciones Internacionales.

La embajadora es muy activa en sus redes sociales, donde reúne más de 27 mil seguidores. Zanoni, ingresó al certamen para sustituir a una de las tres candidatas que dejaron el certamen, informó El Mundo Salvador.

Tras su coronación, Giulia expresó un mensaje en sus redes sociales: “Hello Universe. Hoy recibo esta corona con humildad y con la certeza de que es solo el inicio de un gran compromiso”, escribió en su cuenta de Instagram.

Giulia Zanoni actualmente tiene más de 27 mil seguidores en su cuenta de Instagram (Instagram/@giulia._.zanoni)

También agradeció a su familia y a la organización de Miss Universo El Salvador por la oportunidad. “Gracias por confiar en mí y darme la oportunidad de ser la voz y la imagen de mi hermoso país. Me siento comprometida conmigo misma, pero también con cada salvadoreño y con cada persona del exterior que confía en mí”, consignó Zanoni.

Cronología de sus experiencias en concursos de belleza

Según Diario El Salvador, la nueva representante de El Salvador posee una extensa trayectoria en certámenes de belleza.

2023

El 1 de abril, como Miss Teen ST Centro Histórico 2023, compitió en Miss Teen El Salvador 2023 y ganó el título.

y ganó el título. El 20 de septiembre representó a El Salvador en Miss Teen Mundial 2023 en Willemstad, Curazao, y ganó la corona.

en Willemstad, Curazao, y ganó la corona. El 23 de noviembre se desempeñó como juez del Miss Apopa 2023 en San Salvador junto a Miss Grand El Salvador 2023, Fátima Calderón.

en San Salvador junto a Miss Grand El Salvador 2023, Fátima Calderón. En diciembre fue invitada especial a un festival en Santa Tecla, La Libertad.

2024

El 24 de enero fue juez en Miss Teen Cuba 2024 en Miami, Florida, EE.UU.

en Miami, Florida, EE.UU. El 25 de enero asistió a Miss Teen Mundial USA 2024 en Denver, Colorado, donde coronó a la ganadora.

El 15 de junio fue juez en Miss Petite Internacional 2024 en el Teatro Fepade de Ciudad Merliot, Santa Tecla.

en el Teatro Fepade de Ciudad Merliot, Santa Tecla. El 3 de agosto coronó a su sucesora Miss Teen Mundial 2024 , Juliana Rivera, en San Salvador.

, Juliana Rivera, en San Salvador. El 4 de agosto fue designada Miss Grand El Salvador 2024.

El 25 de octubre representó a El Salvador en Miss Grand International 2024 en Bangkok, Tailandia, y quedó entre las 20 mejores.

Giulia Zanoni quedó entre las cinco finalistas y tras responder las preguntas del jurado se consagró como la ganadora (Instagram/@giulia._.zanoni)

2025

El 26 de septiembre representó a La Unión en Miss Universe El Salvador 2025 en el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, en Santa Tecla, y ganó el título.

en el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, en Santa Tecla, y ganó el título. El 21 de noviembre representará a El Salvador en Miss Universo 2025 frente a 131 candidatas en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

Cómo fue la noche de su elección

La gala se celebró en el Palacio Tecleño y el evento estuvo lleno de música, sorpresas y orgullo nacional. Las participantes desfilaron en traje de baño y vestido de gala, y las cinco finalistas respondieron preguntas del jurado antes de que se anunciara a la ganadora, destacó La Prensa Gráfica.

La conducción estuvo a cargo de Ana Yancy Clavel y Kerim Handal, y la gala se transmitió en vivo por Facebook y YouTube de Miss Universe El Salvador.

Giulia Zanoni tiene 20 años y estudia Relaciones Internacionales (Instagram/@giulia._.zanoni)

Las cinco candidatas finales fueron Miss Usulután (Cuarta Finalista), Miss Santa Ana (Tercera Finalista), Miss San Miguel (Segunda Finalista), Miss La Paz (Primera Finalista) y Miss La Unión (Ganadora).

Zanoni se quedó con el título y será la encargada de competir en Miss Universo en noviembre. El Salvador alcanzó el puesto de primera finalista en 1955 con Maribel Arrieta y clasificaciones al Top 10 en 1975, 1995, 1996 y 2023 con Carmen Elena Figueroa, Eleonora Beatrice Carrillo, Milena Mayorga e Isabella García-Manzo, respectivamente.