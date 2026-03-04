United Airlines expulsa de sus vuelos a pasajeros que no usen auriculares: la nueva regla que ya está en vigor

United Airlines actualizó su contrato de transporte y convirtió en regla lo que antes era solo una cuestión de etiqueta: desde ahora, quienes reproduzcan audio o video sin auriculares a bordo se arriesgan a ser expulsados del vuelo e incluso a ser vetados de forma permanente por la aerolínea. El cambio, que ya está en vigor, busca reducir el ruido en cabina y responder al aumento de incidentes con pasajeros disruptivos.

United expulsa pasajeros sin auriculares: nueva regla en vigor puede vetarte permanentemente de la aerolínea

La modificación fue incorporada al contrato de transporte de United, el documento legal que fija las condiciones para volar con la compañía. En la sección de “refusal of transport” (negativa de transporte), la aerolínea agregó entre las conductas sancionables a los pasajeros que no usen auriculares mientras escuchan contenido de audio o video en dispositivos personales.

Eso significa que:

Todo pasajero que quiera escuchar música, ver películas o series, usar redes sociales con sonido o reproducir videos en su teléfono, tableta o laptop debe hacerlo con auriculares.

Si insiste en usar el altavoz pese a los pedidos de la tripulación, United puede negarle el transporte, bajarlo del avión o incluso vetarlo de futuros vuelos con la empresa.

de futuros vuelos con la empresa. La norma se ubica bajo el apartado de seguridad y buena conducta a bordo, junto a otras causales relacionadas con comportamiento disruptivo o que afecte la comodidad del resto.

Especialistas que revisaron el contrato destacan que United se convierte así en la primera gran aerolínea de EE.UU. en formalizar el uso de auriculares como condición contractual, más allá de las sugerencias habituales de cortesía al inicio de cada vuelo.

Por qué United Airlines decidió imponer auriculares obligatorios

El endurecimiento de la política se enmarca en un contexto de aumento de incidentes con pasajeros problemáticos.

Según cifras recientes de las autoridades aeronáuticas estadounidenses, se han registrado cientos de denuncias por comportamientos disruptivos desde comienzos de año, con multas que ya suman cientos de miles de dólares.

United apunta a dos objetivos principales:

Reducir el ruido en cabina , en un escenario donde el uso masivo de celulares, tablets y laptops multiplicó los casos de viajeros que reproducen contenido en altavoz.

, en un escenario donde el uso masivo de celulares, tablets y laptops multiplicó los casos de viajeros que reproducen contenido en altavoz. Prevenir conflictos entre pasajeros, ya que el sonido fuerte de un dispositivo suele ser un detonante de discusiones y quejas a la tripulación.

El cambio también coincide con la inversión de la aerolínea en Wi-Fi de alta velocidad y mejoras de entretenimiento a bordo, lo que previsiblemente incrementará el consumo de contenidos durante el vuelo.

Frente a ese escenario, la empresa optó por fijar una regla clara en lugar de dejar la cuestión librada únicamente a la buena educación de los usuarios.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros de United

Para los viajeros, la consecuencia práctica es sencilla: subirse al avión sin auriculares ahora puede convertirse en un problema real.

Puntos a considerar antes de volar con United:

Si pensás consumir contenido con sonido, llevá auriculares propios; en algunos vuelos la aerolínea podría ofrecer unidades gratuitas o de cortesía, pero no está garantizado .

. La regla se aplica a todo tipo de dispositivos personales: smartphones, tablets, laptops y consolas de juego .

. La tripulación tiene respaldo normativo para pedirte que bajes el volumen, que conectes auriculares o que dejes de reproducir contenido. Si no cumplís, puede solicitar tu remoción del vuelo.

El contrato actualizado contempla la posibilidad de vetos permanentes para quienes insistan en incumplir la norma o se vuelvan agresivos al ser corregidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.