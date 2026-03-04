Fue piloto “Top Gun” y sentenció que “Irán está terminado”, pero advirtió de un peligro para Estados Unidos

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente y mientras avanzan los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, un expiloto condecorado de la Marina estadounidense lanzó una afirmación contundente: para el régimen de Teherán, el desenlace militar ya está definido. Sin embargo, lejos de celebrar sin matices, advirtió que el mayor riesgo en esta etapa no proviene del enemigo, sino de un escenario mucho más complejo y delicado para las propias fuerzas norteamericanas.

Expiloto de Top Gun afirma que Irán no tiene opciones frente a EE.UU.

Según consignó Fox News, el graduado del programa Top Gun y piloto de cazas F/A-18, Matthew “Whiz” Buckley, sostuvo que Irán se encuentra acorralado ante la supremacía aérea de Estados Unidos en el marco de la Operación Epic Fury. En declaraciones televisivas, aseguró que el dominio del espacio aéreo cambia por completo la ecuación del conflicto.

(GIF) Según la Fuerza Aérea Israelí, neutralizaron unos 300 lanzamisiles iraníes.

“Realmente no tienen ninguna opción. Cuando tienes el control del cielo, puedes hacer lo que quieras”, afirmó Buckley. De acuerdo con su análisis, la capacidad de operar con libertad sobre el territorio enemigo permite seleccionar objetivos estratégicos sin preocuparse por el fuego antiaéreo convencional. Esa ventaja, explicó, se traduce en una capacidad de maniobra casi total, que deja a las fuerzas iraníes sin margen de respuesta eficaz.

La operación militar fue detallada por el general Raisin Cane, quien describió cómo durante el último mes se reubicaron sistemáticamente activos y personal militar en la región antes de ejecutar el primer ataque coordinado en Teherán el sábado pasado.

Buckley destacó que cuando un comandante de esa trayectoria asegura que las fuerzas están “casi donde quieren estar” en términos de capacidad total de combate, el mensaje hacia el adversario es inequívoco: Estados Unidos no se retirará y puede sostener la ofensiva durante un período prolongado.

El incidente que encendió las alarmas: fuego amigo desde Kuwait

El optimismo estratégico, sin embargo, quedó empañado por un episodio grave. De acuerdo con Fox News, tres cazabombarderos F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por defensas aéreas kuwaitíes en un incidente de fuego amigo ocurrido el domingo por la noche sobre Kuwait, en medio de operaciones de combate activas vinculadas a la Operación Epic Fury.

El despliegue actual de aviones cisterna para garantizar autonomía operativa ha pasado de apenas cuatro tanqueros en misiones previas a un rango de entre 25 y 50 aeronaves en el aire simultáneamente -� - US NAVY�

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) confirmó que el entorno de batalla era extremadamente complejo, con ataques simultáneos de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones. En ese contexto, se produjo la identificación errónea que terminó con los tres aparatos abatidos. A bordo viajaban seis tripulantes, quienes lograron eyectarse con éxito y fueron recuperados rápidamente. Todos se encuentran en condición estable.

Para Buckley, el hecho marcó un punto de inflexión emocional. El expiloto expresó alivio por la seguridad de los aviadores, pero dejó en claro que este tipo de situaciones representan ahora la principal preocupación.

Expiloto de Top Gun afirma que Irán no tiene opciones frente a EE.UU.

En entrevista con Fox News, Buckley fue todavía más explícito al evaluar los riesgos actuales. “Estoy más preocupado por nuestras propias fuerzas que por los iraníes en este punto”, sostuvo. Y fue más allá al sentenciar: “Está terminado”, en referencia a la capacidad militar iraní en los dominios aéreo, marítimo y, principalmente, terrestre.

Ataque a aeropuerto iraní

El exintegrante de la Marina explicó que la superioridad aérea no solo implica la presencia constante de aeronaves de combate, sino también un despliegue masivo de aviones cisterna que garantizan autonomía operativa. Si en operaciones anteriores había apenas cuatro tanqueros en el aire, ahora el número oscila entre 25 y 50, lo que amplía enormemente el alcance y la duración de las misiones.

“Tenemos flujo libre sobre el espacio aéreo, lo que significa que podemos elegir los objetivos a voluntad y no preocuparnos por el fuego desde tierra”, detalló. Sin embargo, añadió: “Lamentablemente, el único fuego terrestre del que tenemos que preocuparnos es el fuego amigo”.