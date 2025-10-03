Uscis busca empleados: trabajo remoto, bonos de US$50.000 y sin exigencias de licenciatura

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) abrió una nueva búsqueda de oficiales de servicio de migración. El trabajo es remoto, no requiere de un título universitario y ofrece hasta U$50.000 en bonos por contratación.

Uscis busca oficiales de servicio de inmigración

El Uscis volvió a convocar a ciudadanos estadounidenses o personas leales a la nación norteamericana para convertirse en “defensores de la patria”. Se trata de una nueva vacante para ser oficial de la agencia.

El Uscis busca nuevos oficiales de inmigración para revisar solicitudes migratorias Rice University's

“Únase y ayude a marcar la diferencia, construyendo un Estados Unidos más fuerte y seguro para las generaciones futuras. Cada puesto contribuye a detener el abuso del sistema de inmigración estadounidense”, remarcaron las autoridades en una publicación de X.

El trabajo es administrativo, no solicita una licenciatura y puede ser remoto. De acuerdo con lo que establece la búsqueda en línea, el puesto tiene las siguientes características:

Realizar revisiones exhaustivas y meticulosas de las solicitudes de inmigración para garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas aplicables.

para garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas aplicables. Llevar a cabo entrevistas para obtener información o declaraciones y evaluar la credibilidad o identificar inconsistencias de los migrantes.

para obtener información o declaraciones y evaluar la credibilidad o identificar inconsistencias de los migrantes. Hacer cumplir las leyes de inmigración, promover vías legales y garantizar que los beneficios se otorguen únicamente a personas que cumplan con los requisitos establecidos.

promover vías legales y garantizar que los beneficios se otorguen únicamente a personas que cumplan con los requisitos establecidos. Realizar comprobación de archivos en busca de alias, fechas de nacimiento y comportamiento delictivo de migrantes.

en busca de alias, fechas de nacimiento y comportamiento delictivo de migrantes. Redactar decisiones y opiniones legales bien organizadas y de manera clara, bajo los estándares y la legislación judicial.

bien organizadas y de manera clara, bajo los estándares y la legislación judicial. Completar y actualizar los informes administrativos o de seguridad de acuerdo con las regulaciones y procedimientos aplicables.

de acuerdo con las regulaciones y procedimientos aplicables. Brindar apoyo y asistencia directa al personal de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y a funcionarios de otras agencias federales.

Una de las grandes tareas es revisar solicitudes y antecedentes de migrantes Archivo

Los beneficios de trabajar con el Uscis

Los oficiales de inmigración de la agencia pueden ganar hasta US$50.000 en bonos por contratación. Sin embargo, los salarios varían de acuerdo con la ubicación de la persona.

Entre los diferentes beneficios del trabajo, Uscis destaca:

Ofrece seguro médico, dental, de la vista, de vida y de cuidados a largo plazo

Un plan de jubilación

Atención médica de respaldo

Licencias personales y por enfermedad

Días festivos federales pagos

Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional

Las personas que cumplen con los requisitos pueden postularse para ser parte de Uscis en línea Google Gemini

Cuáles son los requisitos para postularse

Según señaló la agencia, quienes decidan aplicar para ser parte de Uscis deberán cumplir una serie de requisitos. Estos son:

Tener ciudadanía estadounidense o ser considerado nacional de EE.UU.

o ser considerado nacional de EE.UU. Aprobar con éxito una investigación de antecedentes que incluya divulgación financiera.

Pasar un examen de detección de drogas.

Presentar un curriculum vitae y documentación de respaldo.

Los varones nacidos después del 31/12/1959 deben estar registrados en el Servicio Selectivo.

Cumplir con tiempo de residencia: los candidatos deben, durante tres de los últimos cinco años a la solicitud, haber residido en EE.UU.

Quienes estén interesados y cumplan con las cualidades necesarias pueden aplicar en línea.