Uscis cambia la forma de realizar los pagos: estos son los métodos aceptados en 2025

En 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) adoptó un esquema digital para reducir fraudes, extravíos y demoras asociadas al uso de cheques y giros. El cambio sigue la Orden Ejecutiva 14.247, publicada en el Federal Register, que impulsó la eliminación progresiva de pagos en papel en toda la administración pública. Hoy, el organismo opera con dos métodos principales: el débito del Sistema Automático de Compensación Bancaria (ACH, por sus siglas en inglés) y los pagos con tarjeta de crédito.

¿Cómo es el sistema de débito bancario?

El Formulario G-1650 (Autorización para Transacciones, o ACH), permite pagar tarifas migratorias con débito directo desde una cuenta bancaria en Estados Unidos.

parole American Immigration Council

Sobre este método, el Uscis explica que:

No existe costo adicional por usar este mecanismo.

por usar este mecanismo. La agencia solo puede retirar fondos de instituciones financieras estadounidenses.

No se aceptan cuentas extranjeras .

. El formulario autoriza el retiro del monto directamente de la cuenta del solicitante.

¿Cómo se efectúan los pagos con tarjeta de crédito?

Las personas sin cuenta bancaria en Estados Unidos pueden elegir el Formulario G-1450 (Autorización para Transacciones con Tarjeta de Crédito) para cubrir las tarifas migratorias. Esta alternativa acepta tarjetas de crédito, débito y prepagas, siempre que hayan sido emitidas por instituciones financieras estadounidenses, un requisito que el Uscis recalca en las guías en su sitio.

El organismo permite el uso de plásticos de las redes Visa, MasterCard, American Express y Discover y aclara que no aplica cargos adicionales por esta modalidad.

La entidad también recomienda presentar un pago separado por cada solicitud, debido a que un error en cualquiera de los formularios puede generar la devolución del paquete completo.

Uscis solo puede retirar fondos de entidades financieras estadounidenses y no acepta cuentas extranjeras Freepik

El Uscis indicó que la cuenta debe contar con fondos suficientes para cubrir el monto autorizado. Si la transacción es rechazada, la dependencia no volverá a intentar procesarla y la petición puede ser denegada por falta de pago. Para trámites enviados a una localidad segura (Lockbox) o a un Centro de Servicio, el usuario puede dividir el pago entre varias tarjetas, siempre que complete un G-1450 para cada una y que la suma coincida exactamente con la tarifa requerida.

¿Por qué el Uscis dejó de aceptar cheques y giros postales?

La agencia indicó que, antes de la transición de 2025, la mayoría de los pagos ingresaba a través de cheques o giros, un esquema que provocaba retrasos y aumentaba las posibilidades de fraude, extravíos y errores. La medida se apoya en la Orden Ejecutiva 14247, que señaló que este tipo de instrumentos resultan 16 veces más propensos a pérdidas o alteraciones que una transferencia electrónica y que su procesamiento demandó US$657 millones en el año fiscal 2024.

¿Quiénes pueden pagar con cheques o efectivo?

El Uscis mantiene un margen muy limitado para la recepción de pagos en formato físico y lo restringe al uso del Formulario G-1651.

La tarjeta debe tener fondos suficientes porque, si la operación es rechazada, la petición puede ser denegada Imagen generada con IA

Este recurso se habilita únicamente cuando la persona cumple las condiciones fijadas por la Orden Ejecutiva 14247, que contempla casos en los que no existe acceso a servicios bancarios o se presentan situaciones consideradas de emergencia por la normativa federal.

En esos escenarios excepcionales, la agencia permite emplear este formulario como vía alternativa, mientras que para el resto de los trámites exige el uso de los métodos electrónicos establecidos.