Usó un detector de metales en su jardín y encontró una cápsula del tiempo centenaria con una misteriosa foto

Los detectores de metales se convirtieron en uno de los artefactos favoritos de los nuevos compradores de viviendas. Aunque también de otras personas fanáticas de encontrar tesoros, razón por la que cada vez hay más historias relacionadas con el hallazgo de objetos perdidos que causan incógnita sobre sus dueños. Con esta misma intención, un hombre activó el suyo en el jardín de su casa y encontró lo impensable, una cápsula del tiempo de 100 años de antigüedad que tenía en el interior algunos artículos que no imaginaba.

Emocionado, el hombre desempacó su primer detector de metales y lo puso a funcionar encima de un árbol de su nueva propiedad en Washington. No creyó que en su primer intento las alarmas se activarían, pero así fue. No lo pensó más y comenzó a escarbar debajo del tronco con la esperanza de que fuera un tesoro o algo que le pudiese dar una fortuna, ya que ese siempre fue su objetivo principal.

Pero, en cambio, chocó primero con una lata vieja y extraña: “Creí que era una tubería, así que cuando estaba cavando, accidentalmente hice un agujero en la lata. Cuando la desenterré estaba muy emocionado, pero tenía tierra. Esperé una noche para poder sacudirla con amigos y encontramos estos artículos”, expresó el sujeto en una publicación de la red social Reddit.

El detector de metales halló la lata y ésta tenía esos objetos dentro Reddit

En un instante, su vida y su nuevo hobby habían dado un giro, ya que en la búsqueda inicial encontró este envase de metal con la leyenda: “Sales de Kkovah. Para el estómago, el hígado y la sangre”. Adentro tenía tres monedas con fecha de 1826, 1866 y 1906, así como una fotografía, una tarjeta de Navidad y un objeto que parecía un juguete infantil.

Desde entonces, el hombre comenzó a buscar a los primeros propietarios de la vivienda con la finalidad de entregarles lo que había encontrado debajo del césped. “Hasta ahora no he encontrado nada relevante, pero no me doy por vencido. Planeo ir a mi biblioteca local para buscar en los registros de mi casa”, relató con entusiasmo en su mismo posteo.

Su curiosidad se avivó después de haber visto a los cuatro hombres de la fotografía en tonos blanco y negro, así como la leyenda que tenía detrás: “Papá y sus amigos”. Con fecha en 1920, se desconoce la razón por la que se guardó junto a los otros objetos.

¿Cuánto cuesta la cápsula del tiempo que un hombre halló con su detector de metales?

Tan solo la lata antigua tiene un valor de entre 29 y 69 dólares, de acuerdo con el portal Daily Star. Y respecto a las monedas, pueden venderse entre coleccionistas o subastas en línea por una cantidad intermedia entre 69 y 463 dólares. La variación en los precios depende de la marca y el estado en que se encuentren los artículos.

Esas son las monedas que encontró el detector de metales y que pueden valen una fortuna Reddit

Esta información y el hecho de haber encontrado algo desconocido en su hogar llamó la atención de cientos de usuarios que reaccionaron en la publicación de Reddit. Algunos enunciaron su intención de hacer lo mismo y enterrar una cápsula del tiempo para que otras personas la encuentren años más tarde.

A decir del estadounidense, esa era su finalidad: “Mi objetivo al publicar esto era inspirar a la gente a enterrar una cápsula del tiempo para que alguien pudiera encontrarla en 100 años”.

