Vance elogia encíclica del papa León 14 sobre riesgos de la IA

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, elogió el martes el manifiesto del papa León XIV sobre los riesgos de la inteligencia artificial, que calificó de "profundo" y un acto necesario de liderazgo moral.

Vance tiene estrechos vínculos con la industria tecnológica, ya que antes de entrar en la política trabajó como capitalista de riesgo, y entre sus partidarios más destacados está el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk.

En una encíclica llamada "Magnifica Humanitas" ("Magnífica humanidad"), el primer papa estadounidense, que se ha enfrentado con la Casa Blanca por la guerra en Irán y su uso de la religión para justificar el conflicto, presentó el lunes una lista de advertencias sobre cómo la tecnología podría afectar a la humanidad.

Entre otros peligros, dijo que la IA podría conducir a "nuevas formas de esclavitud".

"Lo que he leído me parece muy profundo, y el tipo de acción que uno esperaría y desearía de un líder de la Iglesia", dijo Vance a NBC News.

"Lo que ocurre con la moralidad es que los principios nunca cambian, pero la forma en que se aplican sí, porque el mundo cambia, ¿verdad?", añadió Vance.

Vance y el Vaticano han chocado en materia de política migratoria, ya que el papa León XIV ha condenado la política de deportaciones masivas impulsada por Donald Trump

El vicepresidente, que se convirtió al catolicismo en 2019, dijo que le alegraba que el pontífice, oriundo de Chicago, hubiera tomado el nombre de León XIV cuando asumió el liderazgo de la Santa Sede el año pasado.

"Creo que fue claramente un guiño a León XIII que, por supuesto, se convirtió en papa al principio de la era industrial" y escribió en ese entonces una advertencia similar sobre el impacto de los grandes avances tecnológicos de la época.

León XIV "se convierte en papa al comienzo de la era de la IA, y sospecho que, si logramos superar esto con éxito, será en gran medida porque el papa y la Iglesia son capaces de brindar el tipo de liderazgo moral que necesitamos", añadió Vance.

"Creo que realmente necesitamos liderazgo moral para reflexionar sobre esas cuestiones, y eso es precisamente lo que la Iglesia está en mejores condiciones de hacer", dijo Vance.