Venezuela liberó a exmilitar estadounidense detenido varios meses (familia)

Un exmilitar estadounidense detenido en Venezuela desde noviembre fue liberado y entregado al enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, anunció este martes su familia en un comunicado. Este veterano de la fuerza aérea no había dado señales de vida desde que desapareció en Colombia el pasado noviembre. Joseph St. Clair, de 33 años, quien fue desplegado cuatro veces en Afganistán, sufría un trastorno de estrés postraumático y estaba en tratamiento en Colombia cuando desapareció, según Fox News. Su padre recibió una llamada de la embajada de Colombia en febrero informándole de que su hijo estaba retenido en Venezuela, añadió la cadena estadounidense. "Estuvo detenido injustamente en Venezuela desde noviembre de 2024", afirmó su familia, que dijo que ha sido liberado sano y salvo. "Esta noticia llegó de repente, y todavía la estamos procesando, pero estamos abrumados de alegría y gratitud", dijeron los padres del exmilitar, Scott y Patti St. Clair, en un comunicado. La familia expresó su gratitud a Trump y a su enviado especial Grenell. AFP contactó con las autoridades estadounidenses para confirmar la información, pero por el momento no obtuvo respuesta. El comunicado de la familia no proporciona detalles sobre las condiciones en las que St. Clair fue detenido ni si ha regresado a Estados Unidos. Hace casi cuatro meses Caracas liberó a seis estadounidenses detenidos en el país, en lo que se presentó como una especie de avance diplomático con un gobierno que Washington considera hostil. En aquel entonces, Grenell, que ejerce de enviado para misiones especiales, viajó a Caracas y se reunió con el presidente Nicolás Maduro, que había pedido un "nuevo comienzo" en los lazos con Washington. Washington acusa a Maduro de fraude en su reelección en las presidenciales de julio de 2024, pero la semana pasada Trump recibió un elogio por haber enviado en avión a Caracas a una niña venezolana de dos años cuyos padres fueron deportados de Estados Unidos sin ella. Este lunes la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente una orden emitida por un juez que protegía a unos 350.000 venezolanos de ser expulsados del país. Pero días antes mantuvo el bloqueo de las expulsiones de migrantes bajo la Ley de enemigos extranjeros de 1798, invocada contra venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua. Trump estima que esta banda de origen venezolano está involucrada en "acciones hostiles" y "amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos". Según la Casa Blanca, el "régimen hostil" de Maduro mueve los hilos. mlm/st/erl/atm