Venus Williams avanza en dobles del US Open y hace un llamado a Serena

Con una tercera vibrante victoria, la icónica Venus Williams y la joven Leylah Fernández avanzaron este lunes a los cuartos de final del torneo de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos.

La estadounidense y la canadiense, que compiten por invitación, vencieron por 6-3 y 6-4 a la dupla formada por la rusa Ekaterina Alexandrova y la china Zhang Shuai.

La singular pareja que forman Williams, de 45 años, y Fernández, de 22, sigue siendo una de las grandes sensaciones del Grand Slam de Nueva York.

Este lunes, feriado nacional por el Día del Trabajo, llenaron la segunda mayor pista de Flushing Meadows con unos 14.000 espectadores, todos emocionados por disfrutar del inesperado recorrido de la mayor de las hermanas Williams.

Tras el partido, Venus reveló que está en contacto permanente con su hermana Serena, con quien ganó 14 títulos de Grand Slam de dobles, y le hizo un pedido de ayuda.

“Ella está tan contenta, por Leylah y por mí, y nos está dando tantos consejos”, explicó.

“Solo la necesitamos en el palco. Así que mi mensaje es: ‘Serena, tienes que aparecer’”, pidió en medio de una ovación de la grada.

En cuartos de final podrían enfrentar a la primera pareja cabeza de serie, formada por la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova.

Townsend y Siniakova buscaban su boleto el lunes ante la dupla formada por la colombiana Camila Osorio y la china Yuan Yue.

