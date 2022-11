Viajaba a Estados Unidos, no supo por qué no la dejaron entrar y le sacaron la visa

escuchar

El ingreso a Estados Unidos exige requisitos estrictos para los turistas de todo el mundo y varían en función de sus nacionalidades. Daniela Rivera, una mexicana originaria de Jalisco, compartió para sus seguidores una experiencia negativa que vivió con personal del área de Migración en el aeropuerto de Los Ángeles, dado que le negaron el acceso a ese país.

La usuaria de TikTok, que publica bajo el usuario @riveradaniela_ , subió un video que ya tiene 242.000 reproducciones. En su clip, señaló que los trabajadores que revisaron sus papeles no le permitieron entrar a esa ciudad. “Yo bien contenta grabando mi viaje a Los Ángeles y los de Migración: ‘No entras, cariño’”, escribió en la descripción.

A pesar de que no dio un mayor contexto, en los comentarios explicó un poco más. Refirió que no era la primera ocasión en la que ingresaba a ese país, sino que estos traslados eran recurrentes para ella: “Tenía 3 años que me iba directo y 2 años que me iba por Tijuana y nunca tuve problemas, pero esta vez me tocó la de malas”, especificó.

La mujer jalisciense añadió en otra respuesta que incluso le quitaron la visa y le castigaron la entrada a ese país durante 5 años. Al respecto, sus seguidores le pidieron más detalles de su situación. En tanto que otros se dijeron identificados y compartieron sus vivencias.

Viajaba a Estados Unidos, no la dejaron entrar y a muchos les pasó igual

Los ingresos accidentados a Estados Unidos

Una usuaria refirió a que a ella también le retiraron su documento de acceso cuando quiso disfrutar de unas vacaciones. “A mí me pasó lo mismo hace dos años, iba para Orlando, Florida, y me castigaron cinco años. Esto pasó en Atlanta, ni siquiera llegué”, dejó.

Al igual que una tercera, quien aseguró que algo similar le ocurrió en el Cross Border Xpress: “Me paso igual, justo en Tijuana. Me dijeron que desde hace dos años estaba cancelada, obvio yo no tenía ninguna notificación. Fui al cónsul en Guadalajara”.

Otra persona, identificada como Aranza Camargo, aseguró que por no llevar su pasaje del vuelo de regreso y por tener sellos de otros países en su pasaporte pasó cinco horas en una segunda revisión. “Ellos me dijeron que no porque visité países que tienen alerta roja para ellos (Costa Rica, Colombia, Emiratos Árabes)”. Al final, tras una exhaustiva comprobación, le permitieron el ingreso al país.

La mexicana compartió una imagen del vuelo que la llevó a Los Angeles, aunque no pudo ingresar @riveradaniela_ / TikTok

Razones de cancelación de visa

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, las autoridades estadounidenses pueden cancelar la visa de turista por alguna de las siguientes razones:

Permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado, ya que normalmente se permiten hasta 30 días al visitar la franja fronteriza , o bien, el tiempo que indique el permiso o sello de internación.

, o bien, el tiempo que indique el permiso o sello de internación. Dar información falsa a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Utilizar el carril SENTRI sin estar autorizado .

. Cometer algún delito en EE.UU.

en EE.UU. Extraviar la visa estadounidense y no comunicarlo a las autoridades correspondientes.

a las autoridades correspondientes. Declarar ser ciudadano estadounidense sin serlo, así como prestar la visa para que otra persona intente ingresar .

. Inscribir a los hijos en escuelas en Estados Unidos sin vivir allá.

