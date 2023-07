Viajaba en avión, vio una mancha a sus pies y lo obligaron a limpiarla: era sangre de otro pasajero

escuchar

El pasado 30 de junio, un hombre volaba de París a Toronto por Air France. Cuando el avión acababa de despegar, comenzó a sentir un olor desagradable, justo en el espacio de sus pies, situado bajo su asiento y el de su esposa. Como llevaban a sus dos gatos, cada uno en su caja transportadora, lo primero que pensó fue: “Dios mío. Tuvieron un accidente, qué vergüenza”. Entonces, se dispuso a limpiar, olfateó varias veces para encontrar la causa y vio que sus mascotas parecían limpias. Después de un momento descubrió el espeluznante origen, cuando una azafata le advirtió: “Será mejor que vayas a lavarte las manos y aquí tienes unos guantes”.

La pareja se trasladaba temporalmente del Líbano a EE.UU, según contó Habib Battah a CNN. En un principio, el olor que provenía de debajo de su asiento le pareció “estiércol”. Cuando se agachó para comprobar a sus gatos, notó una mancha de humedad en el suelo, de unos 50 centímetros, donde estaban las cajas de transporte. Desconcertado, le hizo señas a una tripulante, quien le acercó unas toallitas húmedas.

“Empecé a limpiar y salió rojo, rojo sangre (...). Me dije: ‘¿Qué es esto?’ Quería ver que era”, narró el pasajero. Mientras trataba de descifrar la causa, los miembros de la tripulación hacían lo mismo. El capitán llamó por radio a París para saber qué era esa mancha sospechosa debajo de los lugares 30A y 30B.

Un pasajero compartió cómo su experiencia al encontrar fluidos extraños debajo de su asiento Unsplash

La confirmación llegó desde Air France y el resultado conmocionó a Battah: sangre de un pasajero. Un día anterior, en la ruta de París a Boston, una persona había tenido una hemorragia. Tras el incidente, el capitán pidió que se limpiara la zona para el siguiente vuelo, pero al parecer el piso se les pasó por alto. La información puso frenético al hombre.

“No supe que era sangre hasta que un miembro de la tripulación me dijo casualmente: “Oh, nos dijeron que otro pasajero tuvo una hemorragia. Entonces me di cuenta de que el transporte del gato también estaba manchado”. El pasajero quiso limpiar la mochila, sin sacar al animal, “tratando furiosamente de deshacerme de este horror”.

Además, Battah acusó que solo un auxiliar de vuelo se disculpó, pero los demás parecían tranquilos. “También era un peligro. Pregunté cuál era el protocolo para eso, pero no me dijeron nada. Estoy bastante seguro de que no lo hay”.

El vuelo iba lleno, así que la pareja tuvo que quedarse en ese lugar. El pasajero afirmó que solo les dieron dos botellitas de agua como recompensa y dos mantas para que las pusieran en el suelo, con polvo para absorber la sangre. “Había olor. Me quité los zapatos al principio y tenía sangre en las medias”, describió.

En un comunicado para el medio citado, la aerolínea declaró que un pasajero tuvo un problema de salud en un vuelo del 29 de junio de París a Boston. Asimismo, afirmó que entiende y lamenta los inconvenientes causados y que estaba en contacto con el afectado. “El riesgo de exposición a restos residuales de sangre en la alfombra es bajo, por no decir inexistente”, puntualizó la compañía.

Quedó sorprendido

Battah, quien es periodista, pensaba que nada podía sorprenderlo: “Llevo 20 años cubriendo Beirut como periodista. He vivido guerras, ataques aéreos, vi asesinatos, coches bomba y sobreviví por poco a la explosión del puerto. Creía que lo había visto todo. No esperaba encontrar más sangre de la que he visto en Beirut en un avión de Air France”. También se mostró desconcertado por irse a casa sin más disculpas ni explicaciones: “Nunca me pararon y me dijeron: Oye, no sabemos que tenía este paciente enfermo. Fue muy negligente. (...) Empecé a preguntar ¿cuáles son los protocolos para riesgos biológicos? No logré que me los dijeran. Era como si no hubiera ninguno”.

La aerolínea confirmó que el líquido era una mezcla de sangre y heces. No detalló si la limpieza inicial se hizo en Boston o en París, después de que el avión volara de regreso a Francia tras el incidente.

