Viajeros sin Real ID: las alternativas que podrían salvar tu vuelo hoy

A partir de este 7 de mayo, todos los viajeros que tomen vuelos domésticos en Estados Unidos deben presentar una identificación que cumpla con los estándares de la ley Real ID en los controles de seguridad de los aeropuertos. Sin embargo, la TSA confirmó otros documentos de identidad válidos que permitirán abordar el vuelo.

Cuáles son los documentos alternativos a la licencia Real ID

Con la entrada en vigor de esta norma, las licencias de conducir estándar ya no serán aceptadas como identificaciones válidas para abordar un vuelo a partir de hoy, 7 de mayo. Para ello, se necesita una que cumpla con los estándares de Real ID.

En caso de ser un migrante no permanente, por ejemplo, o de no haber podido cambiar la licencia a Real ID, la TSA indicó que los viajeros podrán usar otras formas de identificación aprobadas por la agencia.

Aunque la nueva normativa entra en vigencia, la TSA aclaró que se podrán usar otros documentos oficiales TSA

Los documentos aceptados por la TSA son:

Licencia de conducir estatal

Licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) emitida por un estado

(EDL, por sus siglas en inglés) emitida por un estado Identificación estatal mejorada (EID, por sus siglas en inglés) emitida por un estado

(EID, por sus siglas en inglés) emitida por un estado Pasaporte estadounidense (libreta tradicional)

(libreta tradicional) Tarjeta de pasaporte estadounidense (válida solo para viajes terrestres y marítimos desde Canadá, México y el Caribe, pero la TSA la acepta para vuelos domésticos)

(válida solo para viajes terrestres y marítimos desde Canadá, México y el Caribe, pero la TSA la acepta para vuelos domésticos) Tarjetas de viajero confiable del DHS :

: Global Entry



NEXUS



SENTRI



FAST

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. (incluye identificaciones para militares activos, reservistas, dependientes y contratistas)

(incluye identificaciones para militares activos, reservistas, dependientes y contratistas) Tarjeta de residente permanente (Green Card) (Formulario I-551)

(Formulario I-551) Tarjeta de cruce de frontera (SENTRI, BCC)

(SENTRI, BCC) Identificación tribal reconocida federalmente , incluidas:

, incluidas: Tarjetas tribales mejoradas (ETC)



Otras identificaciones con foto emitidas por naciones tribales reconocidas

Tarjeta PIV HSPD-12 (Personal Identity Verification, usada por empleados federales y contratistas)

(Personal Identity Verification, usada por empleados federales y contratistas) Pasaporte extranjero (válido, emitido por otro país)

(válido, emitido por otro país) Licencia de conducir provincial canadiense

Tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de Identificación del Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés)

(TWIC, por sus siglas en inglés) Tarjeta de Autorización de Empleo (EAD, I-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU. (MMC o “Merchant Mariner Document”)

(MMC o “Merchant Mariner Document”) Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés)

¿Qué pasa si no tengo una identificación válida para la TSA?

En caso de no tener documentos alternativos, los pasajeros deberán estar preparados para pasar por controles de seguridad más exhaustivos.

Mark J. Howell, vocero de la TSA, explicó a El Nuevo Herald que quienes no cuenten con la Real ID tendrán que llegar al aeropuerto con al menos tres horas de antelación, ya que el proceso de verificación será más lento. “Si no tienes el documento Real ID, deberías llegar al aeropuerto tres horas antes de tu vuelo”, indicó Howell.

Según Stephen Taber, director de seguridad federal de la TSA, los pasajeros sin el documento serán redirigidos a una zona especial.

Los pasajeros que aún no tengan una Real ID u otra identificación válida por la TSA podrían sufrir retrasos y revisiones adicionales TSA

“Es una forma adicional de confirmar la identidad del viajero”, explicó Taber a Local 10 News. Además, los viajeros deberán proporcionar más información personal, como su nombre completo y dirección actual, para verificar su identidad.

¿Qué viajeros no podrán abordar un vuelo?

En caso de que los pasajeros no puedan comprobar su identidad, no podrán acceder al control de seguridad. Si se niegan a proporcionar la información requerida, no se les permitirá abordar el vuelo.

Documentos expirados que sí acepta la TSA

La TSA exigirá desde el 7 de mayo identificaciones autorizadas para abordar vuelos nacionales, aunque algunas podrán estar vencidas hasta por dos años X (@TSA)

La TSA aceptará documentos de identidad vencidos hasta dos años después de su fecha de expiración. Sin embargo, la agencia recomienda que los viajeros verifiquen la lista de los aceptables antes de viajar, ya que las normativas pueden modificarse sin previo aviso.