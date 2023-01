Viajo por varios países de Sudamérica y contó por qué no volvería a visitarlos: “¿Es irónico?”

escuchar

En las redes sociales hay miles de influencers de viajes que se dedican a mostrar las mejores opciones, los precios más bajos o los sitios más exclusivos para visitar alrededor del mundo. TikTok es plataforma de este tipo de contenidos, que para algunos, especialmente los más jóvenes, reemplazaron en el último tiempo la información de medios de turismo o incluso a los agentes de viajes.

Courtney Golman es parte de ese grupo. La desarrolladora de software se hace llamar “nómada digital”, un concepto adaptado recientemente para referirse a las personas que pueden desarrollar su trabajo en cualquier parte, lejos de una oficina y únicamente contando con conexión a internet. Además, da consejos de viaje a quienes quieren seguir esa forma de vida.

Una tiktoker de viajes reveló los países de Latinoamérica que "no volvería a visitar"

Hace unas semanas, la joven publicó un clip que generó polémica entre sus seguidores. “He viajado sola por Sudamérica durante los últimos seis meses, y aquí están los lugares a donde no volvería y por qué”. Enseguida mostró fotografías y videos captados en varios países.

Sobre Brasil, aseguró que “los paisajes son terribles”. De Argentina, dijo que “la vida nocturna es horrible”. Se quejó de la comida peruana, la cual consideró “insípida”, y del café colombiano, que tildó de “asqueroso”. Además, cerró diciendo que México tiene “playas horribles”.

Las fotografías y videos que reunió en el clip eran muestra de todo lo contrario, pero escribió al pie: “Son mis opiniones”, en un intento de provocación, y añadió para aclarar: “¿Alguno de estos está en tu lista? Todo es con humor. Yo, de hecho, amo esos países”.

Sus seguidores, finalmente, entendieron que el mensaje no era literal, aunque al principio lo tomaron mal: “Como brasileña, debo reconocer que me provocaste un infarto, hasta que me di cuenta de que era una broma”, “Casi me pongo a pelear cuando leí lo de Perú, pero era una broma”.

Entre las reacciones, la tiktoker confesó que su lugar favorito fue, precisamente, Brasil: “Chica, yo ya estaba preparando mi respuesta... Encantada de que te haya gustado mi tierra, eres bienvenida”, comentó alguien de ese país.

Los mexicanos no perdieron la oportunidad de corregirla, porque incluyó al país como parte de Sudamérica. “Lo sé, debí haber rectificado y decir ‘Latinoamérica’ apenas llegué a México, pero estuve en Sudamérica por los últimos cinco meses”, contestó ella.

Mientras tanto, otros le recomendaron visitar Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá, Colombia. La tiktoker les respondió que, además, de los listados, estuvo un solo día en Uruguay.

La influencer de viajes calificó qué tan segura se sintió en varios países de Sudamérica

La viajera también respondió a varias preguntas, especialmente de mujeres interesadas en conocer el mundo solas. En uno de los clips abordó qué tan segura se sintió en los diferentes países que visitó en Latinoamérica, pero antes aclaró que en ninguno de ellos salió a caminar sola por la noche, porque es una de sus reglas de precaución.

La mejor calificada en su ranking fue Buenos Aires, Argentina, con un puntaje de 9/10, seguida por Colonia del Sacramento, Uruguay, y después la ciudad de Máncora, en el noroeste de Perú. La peor puntuada, de acuerdo con su experiencia, fue Cartagena, Colombia, debido a que es el único lugar en donde tuvo una mala experiencia en todos los meses de viaje, aunque no especificó qué le sucedió allí.

