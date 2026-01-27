La ley de Texas que cambió en 2026 y que beneficia a trabajadores: fue firmada por Greg Abbott

En 2026 comenzó a regir una ley de Texas que modifica las condiciones para las reclamaciones iniciales por desempleo. La norma, que fue firmada por el gobernador Greg Abbott, eliminó un requisito de horas que se les solicitaba a los residentes del Estado de la Estrella Solitaria para poder pedir el beneficio.

La HB 3699 de Texas eliminó un requisito de horas para solicitar beneficios por desempleo

De acuerdo con lo que establece el texto de la norma que entró en vigor el 1° de enero de 2026, los trabajadores se benefician con la eliminación de un requisito de horas para pedir un beneficio por desempleo si pierden su actividad laboral.

La ley de Texas modifica requisitos para la solicitud de beneficios por desempleo Shutterstock

Los cambios clave son:

La ley quita la exigencia de haber trabajado 30 horas para el último empleador .

. Se unifican las definiciones de " persona para quien trabajó por última vez " y “ empleador ”, según las condiciones del Subcapítulo C, Capítulo 201 del Código Laboral de Texas.

de " " y “ ”, según las condiciones del Subcapítulo C, Capítulo 201 del Código Laboral de Texas. Eliminación de normas de otras jurisdicciones . Antes, las reglas permitían tomar las definiciones sobre un empleador según las leyes de otros estados.

. Antes, las reglas permitían tomar las definiciones sobre un empleador según las leyes de otros estados. La determinación del último empleador se rige estrictamente por el código de Texas, a menos que exista una disposición contraria en leyes estatales o federales.

Según indica el texto, la intención de esta norma es buscar una mayor coherencia interna en el Código Laboral.

Los autores del proyecto indican que esto evita interpretaciones ambiguas sobre quién debe ser notificado o considerado responsable cuando un trabajador solicita beneficios tras perder su empleo.

A quiénes aplica la nueva ley de Texas que cambia las normas para los beneficios por desempleo

La eliminación del requisito de 30 horas y la definición sobre el concepto de empleador no se aplican a todos los procesos vigentes.

Quienes quieran solicitar el beneficio por desempleo deben tener en cuenta que la norma de Texas aplica para reclamaciones iniciales comenzadas después de la entrada en vigor de esta legislación.

La ley HB 3699 de Texas aplica a las reclamaciones por desempleo iniciadas desde el 1° de enero de 2026 Fotomontaje: X de Abbott y Stock en Canva

Esto quiere decir que cualquier proceso comenzado antes del 1° de enero de 2026 se regirá por la ley anterior y no contará con las condiciones que impone la HB 3699. Además, afecta a las initial claims, por lo que apunta exclusivamente al punto de partida del proceso.

Otras leyes de Texas que comenzaron a regir en 2026

Además de la HB 3699, otras normas aprobadas por el gobernador Abbott entraron en vigor durante enero de 2026. Algunas de las más importantes son:

HB 247 : otorga exenciones impositivas a propiedades por infraestructura de seguridad fronteriza.

: otorga exenciones impositivas a propiedades por infraestructura de seguridad fronteriza. SB 8 : obliga a todos los condados que operan cárceles a formalizar acuerdos con el ICE bajo programas federales de cooperación.

: obliga a todos los condados que operan cárceles a formalizar acuerdos con el ICE bajo programas federales de cooperación. SB 38 : modifica el proceso de desalojos en todo el estado.

: modifica el proceso de desalojos en todo el estado. HB 2067: refuerza avisos obligatorios sobre cancelaciones de pólizas de seguros.

Greg Abbott firmó múltiples leyes de Texas que comenzaron a regir en 2026 Facebook Greg Abbott