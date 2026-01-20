Video: impactante choque de más de 100 vehículos por tormentas fuertes y nevadas en Michigan

Un choque múltiple de grandes dimensiones se produjo este lunes por la mañana en la autopista interestatal 196, en el estado de Michigan, Estados Unidos, cuando más de 100 vehículos colisionaron en cadena en medio de una intensa tormenta de nieve. El accidente ocurrió cerca de las 10 (hora local), a la altura de la localidad de Zeeland.

Según informaron las autoridades locales, al menos 12 personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas a hospitales de la zona. No se registraron víctimas fatales. Debido a las bajas temperaturas y a la escasa visibilidad, se recomendó a quienes quedaron varados que permanecieran dentro de sus vehículos hasta que llegaran los equipos de asistencia.

Luego, conductores y pasajeros fueron evacuados en un colectivo escolar y trasladados a la escuela secundaria de Hudsonville, donde aguardaron mientras se realizaban las tareas de remoción de los vehículos siniestrados.

El choque de decenas de autos en Michigan por las tormentas

Del total de vehículos involucrados, entre 30 y 40 correspondían a camiones semirremolques. La policía local se unió al operativo con la Oficina del Sheriff y cerró la autovía en ambas direcciones entre Hudsonville y Zeeland para evitar problemas de tránsito con otros conductores.

Según indicó el medio The New York Times, la autovía se reabrió alrededor de las 18 (hora local), después de que los equipos de emergencia trabajaran durante casi ocho horas para despejar los vehículos, incluidos alrededor de 30 de camiones semirremolque que se habían volcado, aseguró Shanon Banner, directora de comunicaciones de la Policía Estatal de Michigan.

La tormenta de nieve

El domingo, una fuerte tormenta invernal trajo una ráfaga de aire frío del sudeste, lo que implicó un período inusual pero de corta duración de nieve hasta Florida y Georgia, que luego se movió hacia la costa este y llegó a Nueva Inglaterra.

Los autos y camiones atrapados en el choque. Captura

En este marco, hubo informes de poca visibilidad y nieve en la carretera interestatal 196, provocada por un sistema de tormenta invernal que se desplazó por todo el país durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional en Grand Rapids, Michigan, dijo el lunes por la tarde que “la fuerte nevada causada por el efecto lago y la intensificación del lago persistirán a sotavento de los Grandes Lagos y producirán algunas condiciones de ventisca que podrían dificultar las condiciones de viaje”.

Según el NYT, los meteorólogos prevén que las temperaturas gélidas se mantendrán en la mitad oriental de Estados Unidos, con advertencias de congelación vigentes para partes del sur de Georgia y el norte de Florida hasta este martes por la mañana.