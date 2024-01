escuchar

El túnel descubierto en una sinagoga de Brooklyn ha generado controversia, debido a los hechos que ocurrieron hace unos días, cuando miembros de la sede de Chabad-Lubavitch se enfrentaron con la policía de Nueva York con la intención de evitar que el pasadizo fuera sellado con cemento. Aunque las autoridades cerraron el recinto judío, hay algunos videos que en las redes sociales que muestran cómo es por dentro.

Motti Seligson, director de medios de la organización Jabad, indicó, en declaraciones para Associated Press, que el pasadizo comenzó a construirse en el sótano de un edificio de departamentos vacío detrás de la sede, bajo una serie de oficinas y salas de conferencias. En su cuenta de X (antes Twitter), explicó que fue “un grupo de estudiantes extremistas” el que hace un tiempo rompió algunas paredes en propiedades adyacentes a la sinagoga, localizada en el 770 de Eastern Parkway.

Los detalles interiores del túnel descubierto en una sinagoga de Brooklyn

De acuerdo con información citada por The New York Post, el camino se descubrió el mes pasado, cuando los vecinos alertaron de ruidos sospechosos. Luego de los disturbios, que resultaron en una decena de detenidos, cerraron la sinagoga para inspeccionar el túnel secreto, de casi un metro de alto, seis de ancho y más de 15 metros de largo.

Los videos que circulan en las redes sociales muestran diversos espacios con montículos de tierra, herramientas de construcción, vigas de madera, ropa y calzado. En otras áreas, se pueden ver cajas de madera acumuladas, así como algunas de plástico. A su vez, son evidentes las escaleras pequeñas y estrechas, así como huecos en las paredes de aparentemente menos de un metro y que conectan el pasadizo.

Según declaraciones de funcionarios de la ciudad de Nueva York para la agencia AP, el túnel secreto debajo de esta sinagoga histórica de Brooklyn comprometió la estabilidad de varias estructuras que rodean el complejo religioso, lo que provocó una orden de desalojo, así como citaciones contra sus propietarios. El camino conectaba cuatro edificios, propiedad del grupo jasídico, a través de aberturas cortadas en las paredes del sótano.

Al respecto de la construcción ilegal, el rabino Yehuda Krinsky, presidente de la sede de Chabad-Lubavitch, expresó en un comunicado que la comunidad está dolida por el vandalismo “de un grupo de jóvenes agitadores que dañaron la sinagoga”. Además, agregó que “estas odiosas acciones serán investigadas y la santidad de la sinagoga será restaurada”.

La construcción del túnel involucró a migrantes

El descubrimiento del túnel también ha dado a conocer algunos detalles polémicos, como los que confirmó Eitan Kalmowitz, un miembro de la comunidad Lubavitcher en Crown Heights, a The New York Post. El hombre señaló que los jóvenes que construyeron el camino se metieron tierra en los bolsillos para que su trabajo no fuera detectado por los líderes de la organización. Sin embargo, después hicieron una colecta para contratar trabajadores migrantes.

Kalmowitz describió a los trabajadores como “mexicanos” y destacó que residieron, durante el tiempo que duró el trabajo clandestino, en un edificio abandonado que contenía un mikve o baño ritual judío para hombres, cerca de la sede. Agregó que los inmigrantes hicieron el trabajo “correctamente” e instalaron vigas de soporte. “Allí dormían y comían porque era una operación secreta”, comentó.