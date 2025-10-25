Elecciones en Virginia: esta es la fecha límite para registrarse para votar el 4 de noviembre de 2025

Las elecciones generales en Virginia se celebrarán el martes 4 de noviembre de 2025. En esa fecha, los ciudadanos del estado elegirán gobernador, vicegobernador, fiscal general, miembros de la Cámara de Delegados y diversos cargos locales. Para participar, los votantes deben estar inscritos en el registro, proceso que puede realizarse en línea, por correo o de manera presencial.

El calendario electoral de Virginia: la fecha límite para inscribirse para votar

El Departamento de Elecciones de Virginia estableció el viernes 24 de octubre de 2025 como la fecha límite para registrarse o actualizar un registro existente y poder votar con una boleta no provisional. Este mismo día a las 17 hs, vence el plazo para completar el formulario que se envía por correo. Cualquier solicitud que llegue o tenga sello postal posterior será procesada luego de los comicios.

El periodo para registrarse a votar en Virginia vence en las próximas horas Freepik - Freepik

En caso de entregar la documentación en persona, la oficina debe recibirla antes del cierre de esa jornada. Los sufragistas también deben asegurarse de haber actualizado su dirección o datos personales antes del vencimiento del plazo.

¿Los votantes en Virginia se pueden registrar luego del plazo de vencimiento?

Virginia permite que los ciudadanos que no alcanzaron el plazo tradicional puedan registrarse y sufragar mediante el mecanismo de registro el mismo día. Este proceso está disponible desde la elección general de 2022 y puede utilizarse durante el período de votación anticipada o el propio día de los comicios.

Quienes se inscriban después del 24 de octubre deberán emitir una boleta provisional, que se utiliza cuando la elegibilidad del sufragista no puede confirmarse inmediatamente en el centro de comicios.

Las boletas provisionales no se cuentan de forma automática: la junta electoral local debe revisar la información y aprobarlas antes de incluirlas en el conteo final.

Winsome Earle-Sears y Abigail Spanberger se enfrentan en una contienda reñida por la gobernación de Virginia Facebook/Winsome Earle-Sears-Instagram/abigailspanberger

¿Cuáles son los requisitos para registrarse y votar en Virginia?

Para poder registrarse y sufragar en Virginia, los ciudadanos deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la ley estatal. Estos son los principales requisitos:

Residencia : el solicitante debe ser residente del estado.

: el solicitante debe ser residente del estado. Ciudadanía : solo los ciudadanos estadounidenses pueden inscribirse.

: solo los ciudadanos estadounidenses pueden inscribirse. Edad : tener al menos 18 años cumplidos para la fecha de la elección.

: tener al menos 18 años cumplidos para la fecha de la elección. Registro único: no estar registrado ni votar en otro estado.

único: no estar registrado ni votar en otro estado. Capacidad legal : no haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

: no haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal. Antecedentes penales: si el solicitante fue condenado por un delito grave, deberá tener sus derechos civiles restaurados por el gobernador antes de inscribirse nuevamente.

Los residentes no se registran por afiliación partidaria. Cualquier persona que cumpla con estos requisitos puede solicitar su registro a través de los canales habilitados por las autoridades electorales.

Al igual que en otros estados, las elecciones generales en Virginia serán el 4 de noviembre de 2025 Stephanie Scarbrough - AP

¿Cómo registrarse en Virginia para votar?

El Departamento de Elecciones de Virginia ofrece distintos métodos para completar o actualizar el registro de votante. Las opciones disponibles incluyen:

Registro en línea : mediante el portal del ciudadano del Departamento de Elecciones de Virginia.

: mediante el portal del ciudadano del Departamento de Elecciones de Virginia. Oficina local : los interesados pueden visitar la oficina del registrador general de su condado, obtener el formulario y presentarlo allí.

: los interesados pueden visitar la oficina del registrador general de su condado, obtener el formulario y presentarlo allí. Descarga de formulario : el formulario de registro puede descargarse en formato PDF, disponible también en español.

: el formulario de registro puede descargarse en formato PDF, disponible también en español. Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés): quienes realicen trámites de licencia o identificación pueden aprovechar para registrarse o actualizar sus datos.

(DMV, por sus siglas en inglés): quienes realicen trámites de licencia o identificación pueden aprovechar para registrarse o actualizar sus datos. Oficinas de programas estatales : el registro también puede hacerse al solicitar o renovar asistencia en programas como SNAP, TANF, WIC, Medicaid o Servicios de Rehabilitación.

: el registro también puede hacerse al solicitar o renovar asistencia en programas como SNAP, TANF, WIC, Medicaid o Servicios de Rehabilitación. Otros puntos autorizados: bibliotecas públicas, oficinas de reclutamiento militar y campañas de extensión electoral.

Quienes ya estén inscriptos y se muden dentro del estado deberán actualizar su información antes del cierre del registro. Los cambios de nombre o dirección deben comunicarse a la oficina del registrador para garantizar la validez del voto.

Para asegurar que el proceso sea aceptado sin demoras, las autoridades recomiendan seguir una serie de pasos:

Llenar todos los campos del formulario y, si algún dato no aplica, escribir “N/A” o “NONE”.

Firmar y fechar la solicitud.

Incluir el número de Seguro Social, ya que las solicitudes sin ese dato serán rechazadas.

Una vez enviada la solicitud, el votante recibirá una confirmación de registro o una tarjeta informativa. Si esto no ocurre en un plazo de 30 días, se recomienda contactar a la oficina del registrador o verificar el estado en línea.