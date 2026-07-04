Ola de calor en Virginia: Spanberger firma una nueva ley que busca un descuento en la factura de electricidad

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó el 30 de junio en Richmond una nueva ley que a largo plazo brindará un alivio en la factura de electricidad de familias y negocios. La norma dispone el regreso del estado a la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) y se articula con un crédito para usuarios residenciales y pequeñas empresas.

Virginia se incorpora al RGGI para bajar los costos de la electricidad

La ley HB397, impulsada por la legisladora Charniele Herring, ordena que Virginia vuelva a la Regional Greenhouse Gas Initiative. De acuerdo con el comunicado oficial, esa decisión apunta a reducir gastos de largo plazo mediante inversiones en eficiencia energética y programas de prevención de inundaciones.

El RGGI Credit busca evitar subas en las boletas Magnific

El comunicado indicó que las inversiones vinculadas al RGGI permiten ahorrar dinero, disminuir costos de largo plazo y reducir la contaminación ambiental. Bajo ese esquema, los fondos se destinan a eficiencia energética, energía limpia y prevención de inundaciones.

El crédito en Virginia para evitar aumentos en las tarifas de electricidad

Más allá de la baja en los costos a largo plazo, el regreso del estado al RGGI podría generar el efecto contrario en lo inmediato. Por eso, se creó un crédito destinado a contrarrestar este efecto.

El RGGI Credit se aplicará para compensar el cargo mensual que podría aparecer en las facturas por el regreso de Virginia al programa, de modo que el usuario reciba un descuento o ajuste que neutralice ese costo.

Spanberger definió el beneficio como “un crédito directo para los contribuyentes” y sostuvo que fue diseñado para hogares y pequeñas empresas. Según indicó, algunas estimaciones prevén una reducción promedio de hasta US$36 anuales en las facturas de electricidad gracias a este mecanismo.

Cuánto ahorrará Virginia por las inversiones del RGGI, según Spanberger

De acuerdo con los datos oficiales, cada US$1 invertido en conservación energética reduce las boletas de servicios entre US$2 y US$4. Además, cada US$1 destinado a la protección contra inundaciones permite ahorrar cerca de US$6 en daños futuros.

El programa al que se sumó Virginia proyecta ahorros de largo plazo para consumidores Magnific

A nivel nacional, el programa RGGI acumuló US$5700 millones en ingresos por subastas orientados a eficiencia energética y energía limpia. Las proyecciones citadas por el gobierno de Virginia estiman US$22.600 millones en ahorros totales para los consumidores.

La ley sobre el RGGI integra un paquete más amplio firmado por Spanberger para enfrentar los altos costos energéticos en Virginia. La agenda incluye proyectos para aumentar el almacenamiento, reducir precios pico y responder a la demanda eléctrica del estado.

Spanberger regula los centros de datos y el uso de electricidad en Virginia

El paquete de leyes aprobadas incorpora disposiciones para proteger a los usuarios frente a costos vinculados con nueva infraestructura energética de grandes consumidores. Según el gobierno estatal, Spanberger y la Asamblea General acordaron un impuesto estatal al consumo de energía de los centros de datos dentro del presupuesto.

Spanberger sostuvo que Virginia fijará estándares más estrictos para las emisiones de generadores de respaldo de esas instalaciones. También indicó que las autoridades locales tendrán herramientas para evaluar el impacto de esos proyectos sobre viviendas, escuelas y tierras agrícolas.

Todas las nuevas leyes firmadas por Spanberger en Virginia

Además de la HB 397 sobre el regreso al RGGI, Spanberger promulgó otros proyectos para abordar costos energéticos, demanda eléctrica, almacenamiento y transparencia tarifaria: