Quién es “Charles Lee Charlet”: así se resolvió el misterio de Virginia, 53 años después

Después de medio siglo de incógnita, las autoridades de Virginia han logrado resolver el misterio de la muerte de un niño de cuatro años, conocido popularmente como “Charles Lee Charlet”. Finalmente, se ha revelado su verdadera identidad: Carl Matthew Bryant. ¿Cómo murió?

Quién era el niño “Charles Lee Charlet”, un caso que conmocionó a Virginia

Un niño de cuatro años, asesinado y hallado bajo un puente en Lorton, Virginia, el 13 de junio de 1972, fue finalmente identificado por las autoridades forenses del condado de Fairfax. El caso, que permaneció sin resolverse durante 53 años, ha dado un giro con la revelación de la identidad de la víctima, de acuerdo con la ABC.

Imagen de Carl Bryant, cuya identidad se conoció después de investigaciones genéticas (missingkids.org)

Las autoridades trabajaron durante más de 50 años para conocer la identidad del menor, a quien habían llamado inicialmente “Charles Lee Charlet”. Una iglesia local organizó su funeral y lo enterró en el cementerio Coleman de Alexandria. Ahora, la policía de Virginia informó que el niño se llamaba Carl Matthew Bryant, y que perdió la vida semanas después de cumplir cuatro años.

Asimismo, las autoridades revelaron que la causa de muerte del menor fue un traumatismo contundente, por lo que catalogaron el deceso como un homicidio. La principal hipótesis apunta a la madre de Carl y su padrastro como los responsables del crimen, un caso que mantuvo en vilo a la comunidad durante décadas.

Cómo resolvieron el misterio de “Charles Lee Charlet”

Las autoridades de Virginia resolvieron el misterio gracias a la genealogía genética, que utiliza el ADN de una persona desconocida para rastrear su árbol genealógico. En el caso de Carl, los investigadores lograron extraer su código genético con tan solo unos milímetros de su cabello, los que los condujo a su familia, originaria de Filadelfia.

Mapa de la posible ruta de la madre de Carl Bryant y su novio, sospechosos de la muerte del niño (missingkids.org)

Después de rastrear a los parientes vivos del menor, uno de ellos confirmó a las autoridades de Virginia, que una de sus familiares fallecidas, Vera Bryant, tuvo un hijo de cuatro años que desapareció cuando se mudó al estado en 1972, junto con sus dos hijos y su novio, según People.

Para confirmar el vínculo materno, los policías de Fairfax exhumaron el cuerpo de Vera para comparar las muestras de ADN, cuyas pruebas resultaron positivas en julio de 2025.

Las autoridades detallaron que la madre de Carl falleció en 1980; se cree que Vera Bryant y su novio, James Hedgepeth, fueron los asesinos del niño de cuatro años, puesto que el hombre ya había sido condenado por asesinato y contaba con antecedentes criminales violentos.

Buscan al hermano menor de “Charles Lee Charlet”

Aunque el misterio de Carl Matthew Bryant finalmente se resolvió después de medio siglo, las autoridades locales ahora se enfrentan a una nueva incógnita. Su objetivo es encontrar el cuerpo de su hermano menor, James Bryant, quien tenía tan solo seis meses cuando desapareció, dejando otro caso sin resolver en la familia.

Las teorías que manejan los investigadores siempran la sospecha en la madre y su novio por la muerte James Bryant, el hermano menor de Carl. Se cree que el cuerpo del infante fue abandonado en algún punto de la misma ruta que recorrieron para deshacerse del cadáver de Carl, que fue arrojado al arroyo Massey, según indicó People.

De acuerdo con Missing Kids, Vera y James le dijeron a sus familiares que iban a Virginia a visitar a los padres de su novio, pero cuando regresaron a su hogar en Pensilvania sin los niños, la madre les aseguró que los habían dejado con la familia Hedgepeth; nunca volvieron a ver a Carl o a James.

Melissa Wallace, detective de la policía de Fairfax, declaró en conferencia de prensa que dadas las lesiones de gravedad y todo lo que sufrió Carl, están orgullosos de al menos haberlo podido identificar y marcar un hito en este tipo de casos. “Podemos recuperar su nombre, ponerlo en su lápida y así la familia podrá tener una sensación de cierre”, apuntó.