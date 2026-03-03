Spanberger, en la mira: su polémico rediseño de mapas electorales en Virginia que podría teñir de azul la mayoría de los escaños

La política de redistribución electoral volvió a ocupar el centro de la agenda en Virginia tras la firma del proyecto de ley HB 29. La norma, aprobada por la Asamblea General con mayoría demócrata, incluye un nuevo mapa de distritos para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

HB29 en Virginia: qué cambia en los distritos del Congreso

El texto legislativo fue aprobado por la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger. La medida introduce cambios que, de aplicarse, alterarían de manera sustancial la representación federal del estado en las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre de 2026.

La HB29 fue firmada por la gobernadora Abigail Spanberger e incluye una propuesta para redibujar los mapas electorales del estado Steve Helber - FR171958 AP

Actualmente, la delegación virginiana en el Congreso se compone de seis legisladores demócratas y cinco republicanos. Con el rediseño contemplado en HB 29, diez de los once distritos tendrían una inclinación liberal, mientras que uno quedaría como bastión republicano.

“La manipulación de los mapas electorales es perjudicial para nuestra democracia. Oponerse a ella debería ser una prioridad bipartidista”, dijo Spanberger en 2019, según lo retomado por Fox News. “En resumen, no. No tengo planes de redistribuir los distritos de Virginia", señaló en campaña, antes de ganar la gobernación.

El nuevo trazado que modificaría los límites vigentes antes de que concluya la década se trata de un procedimiento que habitualmente se realiza tras el censo nacional.

El cambio proyectado implicaría que, aun cuando el electorado republicano represente entre el 45% y el 48% del total estatal, su representación se concentraría en un solo escaño de los 11 disponibles.

“La manipulación de los distritos electorales es trampa. Permite a los políticos seleccionar a sus votantes, cuando debería ser al revés”, dijo el representante estadounidense por el octavo distrito de Virginia, Don Beyer, a Fox News.

La actual delegación de Virginia en la Cámara de Representantes de EE.UU. se transformaría en una con diez escaños con tendencia demócrata y solo un escaño sólidamente republicano lis.virginia.gov

Cuándo entraría en vigor el nuevo mapa electoral en Virginia

La aplicación del nuevo mapa no es automática. La ley dispone que el rediseño solo podrá implementarse si los votantes aprueban una enmienda constitucional en una consulta prevista para el 21 de abril de 2026.

De obtener respaldo en las urnas, la modificación permitiría a la Asamblea General redibujar los distritos a mitad de la década. En ese caso, los límites actualizados regirían de inmediato para las elecciones de mitad de período.

Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos en los tribunales estatales. De acuerdo con The Washington Post, el juez de circuito del condado de Tazewell, Jack S. Hurley Jr., emitió órdenes para pausar el avance del referéndum en dos oportunidades.

Una de las peticiones cuestiona la redacción de la pregunta que aparecerá en la boleta. El otro planteo anterior apuntó a la legalidad del procedimiento legislativo utilizado por la Asamblea General para aprobar la redistribución a mitad de la década. Mientras analiza las apelaciones, el máximo tribunal permitió que los preparativos para la votación continúen.

En estados como Texas, Carolina del Norte, Missouri y Ohio se han sumado distritos que favorecen a candidatos republicanos. Por el otro lado, Virginia busca seguir los pasos de California con el objetivo de equilibrar el impacto nacional de esas decisiones y preservar la competitividad demócrata en la Cámara de Representantes federal.

Este nuevo ordenamiento solo entrará en vigor si los ciudadanos aprueban una enmienda constitucional en un referéndum programado para el 21 de abril de 2026 Archivo

El nuevo mapa electoral de Virginia y la fragmentación de condados clave

El diseño propuesto reorganiza zonas con alta concentración de votantes demócratas, como los condados de Fairfax y Prince William y los distribuye en cinco distritos distintos que se extienden hacia el centro del estado.

Esa configuración busca expandir la influencia azul más allá de los núcleos urbanos densamente poblados, lo que podría generar mayorías favorables en múltiples circunscripciones.

Como resultado, el único escaño con predominio republicano consolidado sería el noveno, ubicado en el extremo suroeste de Virginia, donde históricamente el voto conservador supera de manera amplia al demócrata.