El pedido de Trump a sus aliados que podría cambiar las elecciones de medio término 2026 en EE.UU.: “Nacionalizar el sistema”

De cara a las elecciones legislativas de medio término de 2026, Donald Trump instó a los republicanos a “nacionalizar” el sistema electoral y a “tomar el control” de la votación en al menos 15 lugares del país norteamericano, sin precisar cuáles. Para sostener su postura, recurrió a la narrativa que sostiene desde hace años sobre un supuesto fraude masivo en las urnas.

El pedido de Donald Trump que reaviva la polémica electoral

El llamado de Trump se produjo en un contexto político sensible, atravesado por investigaciones federales, disputas judiciales y una campaña anticipada rumbo a las elecciones de noviembre 2026, cuando se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

En una entrevista con Dan Bongino, Trump sugirió que el control federal en "15 lugares" es necesario para combatir irregularidades que incluyen el voto ilegal masivo de inmigrantes Evan Vucci - AP

Lejos de tratarse de una frase aislada, el mensaje presidencial volvió a poner en el centro de la escena su intención de reformular las reglas de votación en Estados Unidos, aun cuando la Constitución delega esa responsabilidad a los estados y jurisdicciones locales.

Durante una entrevista en el podcast del exsubdirector del FBI Dan Bongino, Trump insistió en que el Partido Republicano debería avanzar con un control federal más amplio del proceso electoral.

En esa misma línea, reiteró denuncias sobre irregularidades en los comicios y vinculó esas afirmaciones con la participación de inmigrantes, a quienes acusó de sufragar de manera irregular. “Estas personas fueron traídas a nuestro país para votar y lo hacen ilegalmente”, arremetió, según consignó Reuters.

Además, señaló que los republicanos “no están siendo lo suficientemente duros” frente a esa situación y sostuvo que el partido debería “tomar el control del voto” y avanzar hacia la “nacionalización” de las elecciones en al menos 15 lugares.

La referencia de Trump sobre la situación electoral en Georgia y el rol del FBI

Uno de los ejes del discurso presidencial estuvo vinculado a Georgia, un estado clave en las elecciones de 2020 y escenario recurrente de las denuncias de Trump. Sus comentarios llegaron pocos días después de que el FBI realizara un operativo en una oficina electoral del condado de Fulton, donde se incautaron boletas y registros vinculados a aquellos comicios, según explicó CNN.

El pasado 28 de enero de 2026, agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en el Centro de Operaciones Electorales de Fulton, Georgia Jose Luis Magana - FR159526 AP

El presidente de Estados Unidos sugirió que de esa intervención podrían surgir “cosas interesantes”, al insinuar que confirmarían sus sospechas. De acuerdo con CNN, la búsqueda formó parte de un esfuerzo del Departamento de Justicia para acceder a registros electorales en busca de un presunto fraude, aunque hasta el momento no se informó públicamente que se hayan encontrado pruebas que respalden esas acusaciones.

La controversia se profundizó cuando se conoció que Trump tuvo contacto directo con agentes del FBI involucrados en el operativo. Según trascendió, el mandatario habló por teléfono con algunos de ellos tras el allanamiento, en una conversación que una fuente describió como una breve “charla de aliento”.

La estrategia de Trump para introducir cambios electorales

El pedido de Trump se alinea con una serie de iniciativas y anuncios orientados a modificar las reglas del juego electoral antes de los comicios de medio término de 2026. En el último año, el presidente firmó una orden ejecutiva para exigir prueba de ciudadanía al momento de registrarse para sufragar y para limitar el conteo de votos por correo que lleguen después del día de la elección. Esa medida fue parcialmente bloqueada por jueces federales y su futuro aún es incierto.

Con la renovación total de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en juego este noviembre, la estrategia de "tomar el control del voto" se posiciona como el eje central de la campaña republicana Evan Vucci - AP

Además, el mandatario republicano prometió en reiteradas ocasiones avanzar contra el voto por correo y las máquinas de votación, mecanismos que, según él, facilitan el fraude. No obstante, aún no logró concretar todas esas iniciativas.

Asimismo, impulsó una campaña de redistribución de distritos electorales a mitad de la década en estados como Texas y Carolina del Norte, con el objetivo de favorecer al Partido Republicano en la Cámara de Representantes.