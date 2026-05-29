Buenas noticias para el cuidado infantil en Virginia: Spanberger firma una ley que reduce los costos

La gobernadora Abigail Spanberger firmó un paquete legislativo que crea un programa de ayuda para pagar el cuidado infantil en Virginia. La iniciativa, aprobada con apoyo bipartidista, crea un programa para incentivar a los empleadores a cubrir parte de esos costos y busca ayudar a pequeñas empresas a retener trabajadores.

Spanberger impulsa un programa para ayudar a pagar el cuidado infantil

Según el comunicado oficial difundido por la oficina de la gobernadora, las principales medidas aprobadas corresponden a la House Bill 18 y la Senate Bill 3, impulsadas por la delegada Adele McClure y la senadora Lashrecse Aird.

Abigail Spanberger firma leyes sobre reforma laboral

Ambas normativas crean el programa Employee Child Care Assistance, diseñado para ofrecer fondos estatales de contrapartida a las contribuciones que hagan los empleadores para cubrir gastos de cuidado infantil de sus empleados.

La legislación establece que el Estado otorgará financiamiento complementario a las compañías que ayuden a sus trabajadores a pagar servicios de cuidado infantil. La prioridad estará puesta en pequeñas empresas con menos de 50 empleados.

Según explicó la gobernadora, el objetivo es reducir la presión financiera que enfrentan miles de familias trabajadoras y, al mismo tiempo, evitar que padres y madres abandonen el mercado laboral debido al alto costo del cuidado infantil.

La mandataria sostuvo además que el nuevo programa representa un “primer paso” para aliviar las cargas económicas que enfrentan las familias del estado. En ese sentido, destacó que el cuidado infantil también debe ser entendido como una cuestión vinculada al crecimiento económico y a la competitividad laboral.

El impacto económico de los costos de cuidado infantil en Virginia

Durante la presentación de la ley, funcionarios y representantes empresariales coincidieron en que los altos costos del cuidado infantil generan consecuencias directas sobre el empleo y la productividad.

La gobernadora Abigail Spanberger firmó un paquete de leyes sobre el trabajo Instagram @abigailspanberger

La gobernadora remarcó que cuando una familia no puede afrontar estos gastos, muchas veces uno de los padres se ve obligado a dejar de trabajar. A su entender, esa situación no solo afecta la economía doméstica, sino también el desempeño económico del Estado.

Spanberger aseguró que Virginia compite con otros estados para atraer trabajadores calificados y nuevas inversiones y advirtió que la falta de servicios de cuidado infantil accesibles puede convertirse en una desventaja estructural.

Qué dijo Adele McClure sobre la nueva ley en Virginia

La delegada Adele McClure, una de las autoras de la propuesta, explicó que comenzó a trabajar en esta legislación luego de escuchar durante años las preocupaciones de familias trabajadoras que no lograban cubrir los costos del cuidado infantil.

Abigail Spanberger celebró sus 100 días como gobernadora

Según relató durante el evento, la iniciativa nació en 2023 tras múltiples conversaciones con residentes de su distrito que manifestaban dificultades para sostener sus gastos cotidianos.

Otras medidas impulsadas por Spanberger en Virginia

En el comunicado difundido por la oficina de la gobernadora se destacó que, desde su llegada al cargo, Abigail Spanberger trabajó junto a padres, docentes y legisladores para enfrentar distintos desafíos vinculados con el sistema educativo estatal.

Las autoridades recordaron que en abril la gobernadora firmó un paquete de leyes bipartidistas conocido como Momnibus, destinado a ampliar y mejorar la cobertura de salud para madres y familias de Virginia, especialmente para mujeres consideradas de alto riesgo.