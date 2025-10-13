Atención, salvadoreños en EE.UU.: anuncian jornada especial del consulado móvil para tramitar el pasaporte sin cita

Para facilitar el trámite de pasaportes para salvadoreños residentes en EE.UU., el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador anunció una jornada extraordinaria del consulado móvil que recorrerá cuatro ciudades del país norteamericano durante octubre de 2025.

Dónde estará el consulado móvil para tramitar el pasaporte salvadoreño

Esta iniciativa permitirá a los connacionales obtener su pasaporte por primera vez, renovarlo o solicitar una reposición, sin necesidad de acudir directamente a las sedes consulares, con el fin de acercar los servicios a las comunidades salvadoreñas más alejadas.

Jornada del 18 de octubre del Consulado Móvil (FB ConsuladosESAenEEUU)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador indicó a través de sus redes sociales que el consulado móvil ofrecerá una jornada extraordinaria en cuatro ciudades de Estados Unidos para tramitar el pasaporte para sus connacionales este 18 de octubre.

Dalton, Georgia

Centro Latino CLILA, 1523 E Morris St, local 4, Dalton, GA 30721.

Horario: de 9:00 a 14:00 (hora local).

Atención conforme al orden de llegada.

Springdale, Arkansas

3875 W Sunset Ave, Springdale, AR 72762.

Horario: de 9:00 a 13:00 (hora local).

Atención conforme al orden de llegada.

Phoenix, Arizona

Restaurante El Guanaquito, 1438 E McDowell Rd, Phoenix, AZ 85006.

Horario: de 9:00 a 16:00 (hora local).

Atención conforme al orden de llegada.

Plainview, Nueva York

Consulado General de El Salvador, 111 Express St, Plainview, NY 11803.

Horario: de 8:00 a 12:00 (hora local).

Atención conforme al orden de llegada.

El Ministerio destacó que esta jornada especial busca acercar los servicios consulares a la diáspora y brindar una atención más ágil, especialmente a las comunidades que viven en zonas alejadas de las oficinas consulares principales.

¿Hay que sacar cita para el consulado móvil?

Los consulados móviles atenderán sin necesidad de cita previa. Los salvadoreños podrán realizar directamente su trámite para obtener su pasaporte, renovarlo o reponerlo por robo o extravío.

No es necesario sacar cita para el consulado móvil (FB ConsuladosESAenEEUU)

No obstante, quienes requieran orientación sobre la jornada extraordinaria del 18 de octubre pueden comunicarse a los siguientes números:

Para Nueva York y Phoenix: +1 (503) 7070-1071

Para Arkansas y Georgia: +1 (888) 301-1130

Asimismo, en las jornadas de Arkansas y Georgia, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) brindará apoyo adicional para que los ciudadanos puedan tramitar su Documento Único de Identidad (DUI).

Requisitos para tramitar el pasaporte de El Salvador

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, las personas que deseen tramitar su pasaporte, renovarlo o solicitar una reposición deben contar con la siguiente documentación:

Para adultos:

Documento Único de Identidad (DUI) original y vigente.

Comprobante de pago.

Para menores de edad:

Certificación de partida de nacimiento original, con una antigüedad no mayor a un año.

Acompañamiento de ambos padres con su DUI o pasaporte salvadoreño vigente.

Si uno de los padres no puede asistir, se debe presentar un Poder Especial o una autorización en acta notarial otorgada por el padre o madre ausente, junto con la copia del DUI o pasaporte vigente.

Comprobante de pago.

En caso de no contar con el DUI, se deberá presentar una Constancia de no DUI o Certificación de DUI, junto con la Partida de Nacimiento original emitida dentro del último año.

Los salvadoreños pueden tramitar su pasaporte en las jornadas extraordinarias (FB ConsuladosESAenEEUU)

Costo del pasaporte

60 dólares para salvadoreños residentes fuera del país.

40 dólares para quienes se encuentren dentro del territorio salvadoreño o en otros países de Centroamérica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda a los interesados llegar temprano a las sedes del consulado móvil, llevar consigo todos los documentos en original y copia, y verificar previamente la vigencia de su DUI o partida de nacimiento.

También se sugiere llevar efectivo para el pago correspondiente y revisar la información oficial del Consulado de El Salvador antes de acudir, para evitar contratiempos o cambios de última hora en las ubicaciones o los horarios.