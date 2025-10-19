Cambian las tarifas de la visa EB-5: cómo impacta en los migrantes que buscan residencia en EE.UU.

El programa EB-5 permite a ciudadanos extranjeros acceder a la residencia permanente en Estados Unidos mediante una inversión en negocios que generen empleo. Sin embargo, las reglas de operación y las tarifas relacionadas con este sistema de inmigración fueron modificadas.

Visa EB-5: nuevas tarifas y cambios para los centros regionales en 2026

De acuerdo con el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), los centros regionales designados, aquellas entidades creadas por el Congreso como parte del Programa de Inversor Inmigrante (EB-5) que administran proyectos de inversión bajo este esquema, deberán realizar un pago anual al Fondo de Integridad.

Un centro regional EB-5 participa en el Programa de Inversionistas Inmigrantes Freepik

El fondo, creado tras la aprobación de la Ley de Reforma e Integridad EB-5 (RIA, por sus siglas en inglés) en 2022, tiene el propósito de financiar mecanismos de supervisión, auditorías y medidas antifraude.

Para el año fiscal 2026, que comenzó el 1° de octubre, la tarifa anual es de US$20.000 para cada centro regional. Sin embargo, aquellos con 20 o menos inversionistas activos en sus nuevas empresas comerciales durante el año fiscal anterior solo deberán abonar US$10.000.

EB-5: fechas límite de pago y sanciones por incumplimiento

El pago de estas tarifas vence el 1° de octubre de cada año fiscal, y los centros regionales disponen de un plazo máximo de 90 días para cumplir con la obligación. En el caso del año fiscal 2026, el desembolso deberá realizarse antes del 30 de diciembre de 2025.

El Uscis advirtió que las entidades administradoras que no cumplan con este requisito en el tiempo establecido podrían perder su designación oficial, lo que afectaría directamente a los inversionistas vinculados a sus proyectos. Esto significa que las peticiones de residencia asociadas a esos centros podrían sufrir retrasos, requerimientos adicionales o incluso quedar sin efecto.

El pago debe realizarse exclusivamente en línea a través de Pay.gov, plataforma administrada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. No se aceptarán abonos por cheque ni por otros medios. Al realizar la transacción, estos organismos designados deben incluir su Número de Identificación de Centro Regional (RCID, por sus siglas en inglés), comenzando con el prefijo “RC”, sin espacios ni caracteres adicionales.

El programa EB5 permite invertir en el país norteamericano Unsplash

Cómo afectan las nuevas tarifas EB-5 a los inversionistas y sus solicitudes de residencia

El Programa de Centro Regional reserva visas EB-5 para los participantes que invierten en empresas comerciales asociadas. Estos deben estar aprobados por el Uscis con base en propuestas para promover el crecimiento económico de EE.UU.

En caso de que una de estas entidades administradoras pierda su designación por no pagar la tarifa correspondiente, los inversionistas asociados deberán presentar una enmienda a su petición migratoria (Formulario I-526E) para informar su traslado a otro centro vigente. Este procedimiento puede demorar el procesamiento del caso y generar costos adicionales, tanto administrativos como legales.

Además, si la nueva empresa comercial patrocinada por el inversionista no logra vincularse rápidamente con otro centro, la tramitación de su residencia condicional podría verse interrumpida. Por ello, las autoridades recomiendan que estos entes regionales realicen los pagos anticipadamente y conserven los comprobantes emitidos por el sistema Pay.gov como evidencia ante posibles revisiones futuras.

El Congreso creó la categoría de inversionista inmigrante para que la economía estadounidense se beneficie de la contribución de capital

EB-5: cómo realizar el pago anual del Fondo de Integridad en Pay.gov paso a paso

Cada centro regional debe efectuar su pago anual entre el 1° y el 31 de octubre de cada año fiscal. El proceso se realiza directamente en Pay.gov con una tarjeta de crédito, débito o una cuenta bancaria de EE.UU. El Departamento del Tesoro limita las transacciones con tarjeta de crédito a un máximo diario de US$24.999.

El Uscis no emite facturas individuales a los organismos designados. Por tanto, cada entidad es responsable de calcular la tarifa que le corresponde, con base en el número total de inversionistas vinculados a sus proyectos. La documentación aceptada como comprobante de pago incluye el recibo electrónico de Pay.gov. También se permiten los extractos bancarios emitidos por la institución financiera.

El método de cálculo de los inversionistas activos se basa en la diferencia entre las peticiones I-526 e I-526E presentadas y las I-829 aprobadas hasta el cierre del año fiscal. Este modelo permite estimar el total de participantes en las nuevas empresas comerciales administradas por cada centro regional y, con ello, definir si corresponde el abono de US$10.000 o US$20.000.