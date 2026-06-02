La excepción a la regla del Uscis para pedir la ciudadanía antes de tiempo como migrante en EE.UU.

La ciudadanía estadounidense suele requerir que un migrante mantenga la residencia permanente durante al menos cinco años antes de solicitar la naturalización. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) contempla algunas excepciones que permiten iniciar el trámite en un plazo menor para determinados grupos.

Quiénes pueden pedir la ciudadanía antes de los cinco años de residencia

De acuerdo con Uscis, algunas categorías de extranjeros con green card pueden acceder a la naturalización luego de tres años de residencia legal en lugar de cinco.

Ciertos migrantes pueden evitar el requisito de cinco años de residencia permanente en el trámite de la ciudadanía estadounidense Magnific

La reducción del plazo aplica para:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

estadounidenses. Personas que obtuvieron la residencia permanente bajo la Ley de Violencia contra la Mujer ( VAWA , por sus siglas en inglés).

bajo la Ley de Violencia contra la Mujer ( , por sus siglas en inglés). Integrantes de las Fuerzas Armadas .

. Cónyuges de ciudadanos estadounidenses en el exterior por empleo calificado.

Los requisitos para la naturalización de residentes casados con ciudadanos

La principal vía para acceder a la naturalización en tres años corresponde a quienes están casados con ciudadanos estadounidenses. Según el manual de políticas del Uscis, el solicitante debe haber mantenido la residencia permanente durante al menos tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud y haber vivido en unión matrimonial con su cónyuge ciudadano durante ese mismo período. Además, debe:

Tener 18 años o más.

Acreditar una presencia física mínima de 18 meses dentro de esos tres años de residencia.

Continuar legalmente casado hasta el momento de prestar el juramento de lealtad.

Algunas personas casadas con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la ciudadanía tras tres años de residencia permanente legal Magnific

También debe aprobar los requisitos habituales relacionados con idioma inglés, educación cívica y buen carácter moral.

Cómo funciona la excepción de los cinco años de residencia para migrantes protegidas por VAWA

La legislación migratoria también contempla beneficios para personas que obtuvieron la green card mediante el marco legal de VAWA. La medida alcanza a quienes recibieron la residencia permanente como cónyuges o excónyuges de ciudadanos estadounidenses involucrados en situaciones de agresión o crueldad extrema.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en línea

En estos casos, la normativa elimina algunos requisitos que sí se exigen en las solicitudes basadas en matrimonio. El solicitante no necesita continuar casado con el agresor al momento de presentar la petición ni demostrar convivencia durante el período previo a la naturalización.

Sin embargo, sí debe cumplir las demás condiciones de elegibilidad establecidas por el organismo migratorio.

Las excepciones para militares y familias en el exterior al tramitar la ciudadanía estadounidense

Los integrantes de las Fuerzas Armadas cuentan con reglas especiales para acceder a la ciudadanía estadounidense. El Uscis señala que algunos militares pueden quedar exceptuados de requisitos vinculados con la residencia continua y la presencia física, especialmente cuando prestaron servicio activo durante períodos considerados de hostilidad por el gobierno federal.

La vía más común para obtener la ciudadanía estadounidense es a través de la naturalización con el Formulario N-400 Uscis

Por otra parte, la legislación también favorece a cónyuges de ciudadanos estadounidenses ubicados fuera del país norteamericano en funciones oficiales, organismos internacionales, instituciones de investigación o actividades religiosas autorizadas.

Qué documentos exige el Uscis para solicitar la ciudadanía antes de los cinco años de residencia

Para acceder a cualquiera de las excepciones previstas por la ley, los solicitantes deben presentar el Formulario N-400, correspondiente a la solicitud de naturalización. Junto con ese trámite, el Uscis exige documentación adicional que varía según la categoría bajo la cual se busca acceder a la ciudadanía.

En los casos basados en matrimonio con un ciudadano estadounidense, la agencia solicita:

Una copia del certificado de matrimonio .

. Pruebas de la ciudadanía del cónyuge .

. Documentos que acrediten la finalización de matrimonios anteriores cuando corresponda.

cuando corresponda. Demostrar el cumplimiento de los requisitos de residencia y presencia física en el país norteamericano.

Las personas que obtuvieron la residencia permanente bajo las disposiciones de VAWA deben adjuntar evidencia de la ciudadanía de su ex cónyuge y de la relación que permitió acceder a ese derecho migratorio.

Por su parte, los integrantes de las Fuerzas Armadas deben acompañar el N-400 con el Formulario N-426, utilizado para certificar el servicio militar o naval. Quienes ya no se encuentren en servicio pueden presentar órdenes de baja u otros registros oficiales que acrediten su trayectoria dentro de las fuerzas.

En el caso de los cónyuges de ciudadanos estadounidenses destinados a empleos calificados en el exterior, el organismo requiere pruebas sobre la actividad desarrollada fuera de EE.UU., la entidad empleadora y la duración prevista de la asignación, además de documentación relacionada con el vínculo matrimonial.