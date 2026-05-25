Cómo afecta la nueva medida del Uscis para obtener la green card a extranjeros casados con estadounidenses

En el marco de la política migratoria de la administración de Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió nuevas directrices que exigen a la mayoría de los titulares de visas temporales que regresen a sus países de origen para completar el trámite para la green card. En el caso de los extranjeros casados con estadounidenses, el proceso podría implicar una separación familiar y demoras, según los términos oficiales.

Cómo afecta la nueva regla del Uscis a cónyuges de ciudadanos que buscan la green card

Emitidas el 21 de mayo bajo la Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las directrices restringieron la política que permitía a ciertos solicitantes elegibles permanecer en EE.UU. mientras tramitaban la residencia. Ahora, la mayoría de estos extranjeros deberá regresar a sus países de origen para avanzar con el proceso.

Con las nuevas normativas del Uscis, el proceso implicaría una separación familiar de los extranjeros casados con estadounidenses Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con la normativa, los migrantes casados con estadounidenses deberán continuar el trámite mediante proceso consular, a menos que existan “circunstancias extraordinarias”.

De este modo, el trámite implicaría una separación física obligatoria que puede “trastornar la vida de las personas en todos los sentidos”, según analizó Efrén Olivares, vicepresidente de litigación y estrategia legal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

En diálogo con The New York Times, sostuvo que el memorando busca interrumpir el proceso para obtener la green card. La medida modifica una práctica vigente durante años que permitía a estos solicitantes ajustar su estatus desde Estados Unidos, junto con su familia. Por este motivo, afecta particularmente a quienes ya están casados con un ciudadano.

De acuerdo con Olivares, la espera por la aprobación para la residencia permanente a través de un pariente ciudadano estadounidense puede variar según la relación.

“Para un cónyuge, el período podría ser de aproximadamente un año; para los hermanos puede durar más de cinco años; y para los padres, podría durar hasta una década”, detalló.

Quiénes podrían ajustar estatus dentro de EE.UU. y qué migrantes quedan inelegibles

En el memorando, las autoridades no mencionaron casos específicos que conformen las excepciones a la regla. Sin embargo, aclararon que los oficiales de inmigración deberán analizar todos los factores pertinentes de cada situación individual para decidir si califica para el alivio administrativo.

Algunos ejemplos corresponden a los autopeticionarios de VAWA, víctimas de trata de personas (Visa T) y víctimas de delitos (Visa U), aunque se deben cumplir ciertas circunstancias.

La espera por la aprobación de la green card puede variar de un año a una década, según el vínculo del solicitante

A su vez, los siguientes solicitantes son considerados como inelegibles para ajustar su estatus bajo esta sección:

Tripulantes extranjeros .

. Migrantes que hayan trabajado sin autorización antes de solicitar el ajuste o que estén en un estatus migratorio irregular el día de la solicitud.

antes de solicitar el ajuste o que estén en un el día de la solicitud. Aquellos que no hayan mantenido continuamente un estatus legal desde su entrada a EE.UU.

desde su entrada a EE.UU. Extranjeros admitidos en tránsito sin visa.

Personas que hayan violado los términos de una visa de no inmigrante.

Por qué el Uscis restringe el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente

Al anunciar la modificación, la administración Trump describió como un “vacío legal” el hecho de que se permitiera a los migrantes permanecer en EE.UU. mientras esperaban su residencia. El objetivo de la modificación, según el gobierno, es reforzar la distinción entre una admisión temporal y la residencia permanente.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

“Esta política permite que nuestro sistema migratorio funcione según lo previsto por la ley en lugar de fomentar lagunas legales“, indicó el portavoz del Uscis, Zack Kahler, en un comunicado de prensa.

“Cuando los extranjeros presentan la solicitud desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y remover a quienes deciden pasar desapercibidos y permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras denegárseles la residencia“, concluyó luego.

Sobre las excepciones, en una declaración aparte, citada por CBS News, Kahler indicó que podrán quedarse en EE.UU. aquellos solicitantes que “aporten un beneficio económico” o sirvan al “interés nacional”.