Formulario I-485: el error común en el envío del trámite que puede arruinar el ajuste de estatus ante el Uscis

El ajuste de estatus es el proceso que utilizan muchos migrantes para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. El trámite se puede realizar por correo postal, pero hay errores comunes en el envío del paquete final que pueden arruinar la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El error común que puede arruinar un ajuste de estatus y otros trámites en el Uscis

El formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus es utilizado para obtener la green card. La solicitud se presenta ante el Uscis y se puede hacer en línea o por correo postal.

Este formulario se utiliza para solicitar el estatus como residente permanente legal si está en Estados Unidos Freepik

Este y otros formatos se descargan en el sitio web de la agencia para completarlos electrónicamente y luego imprimirlos o llenarlos a mano. Sin embargo, existe un error común que, lejos de acelerar el trámite, podría ocasionar que la agencia lo rechace.

“No envíe por correo postal su formulario si ya lo presentó en línea”, advierte el organismo. Si un solicitante imprime un formato disponible para presentar vía web y lo envía por correo postal en formato impreso a la localidad segura (lockbox), será rechazado.

El Uscis también aconseja lo siguiente para que una solicitud por correo no se arruine:

Utilizar únicamente la edición más reciente cuando descargue y complete el formulario.

Asegurarse de que la fecha de edición del formato y los números de las páginas están visibles en la parte inferior y que todas las hojas se hayan completado en la misma edición. "Si falta alguna de las páginas o se completó en una edición diferente, es posible que rechacemos su formulario", señala.

Si se escriben a mano las respuestas, utilizar tinta negra. Asegurarse de que toda la información esté legible para leer fácilmente en la copia escaneada que se produce al procesar el trámite.

No usar marcadores ni cinta o líquido corrector. Los escáneres que usa la agencia no leerán apropiadamente la información que ha sido tachada, resaltada con marcador o corregida. "Si comete un error, comience de nuevo en un formulario en blanco", precisan.

Se pueden descargar e imprimir los formularios de manera gratuita desde la página web del Uscis Unsplash

Completar la solicitud en su totalidad a menos que indique lo contrario. “Si no completa todas las partes del formulario, puede que rechacemos su solicitud por falta de información”, explica.

Firmar el formulario en el espacio proporcionado, de lo contrario la agencia rechazará y devolverá la solicitud.

en el espacio proporcionado, de lo contrario la agencia rechazará y devolverá la solicitud Pagar la tarifa de presentación correcta.

Si se van a presentar varias solicitudes, se recomienda enviar pagos separados.

Recomendaciones en la organización y envío de la solicitud

Además de las formas del Uscis, es posible que se deban incluir otros documentos. La agencia indica que es necesario presentar copias legibles que no estén borrosas ni descoloridas; sin rayas ni líneas de tóner; que no estén al revés, torcidas, sesgadas o distorsionadas; y sin texto o imágenes oscurecidas, parcialmente cortados o faltantes debido a páginas dobladas o copias incorrectas.

Al preparar el paquete, no usar encuadernadores o carpetas que no se puedan desensamblar fácilmente y no utilizar grapas.

La agencia de inmigración pide a los usuarios asegurarse de leer cuidadosamente y seguir las instrucciones de presentación de cada formulario Freepik

Al escribir la dirección en el paquete, asegurarse de que sea la correcta y completa, proporcionada en la página web de Uscis, incluida la línea de asunto (Attn:) “Si envía sus formularios o peticiones por correo postal a una dirección incorrecta, podríamos rechazarlos como presentados incorrectamente y se los devolveremos para que los vuelva a presentar”, advierte el organismo.

Asimismo, aconseja guardar una copia del pago junto con cualquier número de rastreo proporcionado por la mensajería para archivos propios y verificar el estatus de la entrega.