Cómo puedo saber si califico para la visa U en 2025: los requisitos actualizados
El Uscis otorga el estatus migratorio a las personas que son víctimas de algún delito; los requisitos para aplicar
- 4 minutos de lectura'
Estados Unidos ofrece protección migratoria para víctimas de ciertos delitos a través de la visa U. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) establece una serie de requisitos específicos que deben cumplirse antes de presentar la solicitud en 2025.
Qué es la visa U y quiénes pueden solicitarla
La visa U se le otorga a personas que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las fuerzas del orden estadounidense durante la investigación o los juicios contra los victimarios.
Este estatus de no migrante se creó bajo la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia en octubre de 2000. La legislación está dirigida a fortalecer la capacidad de las agencias del orden público en los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes, y a proteger a las víctimas.
De acuerdo con el Uscis, son elegibles para la visa U las personas que:
- Fueron o son víctima de un acto criminal cualificado.
- Han sufrido abuso físico o mental al haber sido víctimas de un acto criminal.
- Tienen información acerca de la actividad criminal.
- Fueron o son de ayuda durante la investigación o el procesamiento penal de un crimen.
- El crimen ocurrió en los Estados Unidos o violó las leyes de ese país.
Las personas que tienen datos sobre crímenes o pueden ayudar en un proceso judicial, pero son menores de 16 años o tiene alguna incapacidad, pueden ofrecer su asistencia a las autoridades mediante sus padres, un tutor o representante legal.
Delitos que califican para solicitar la visa U
La agencia considera como un delito elegible para solicitar la visa U a los siguientes crímenes:
- Acecho
- Agresión con arma
- Agresión sexual
- Asesinato
- Chantaje
- Contenido sexual abusivo
- Explotación sexual
- Extorsión
- Fraude en contratación de mano de obra extranjera
- Homicidio involuntario
- Incesto
- Manipulación de testigos
- Mutilación genital femenina
- Obstrucción de justicia
- Perjurio
- Prostitución
- Rapto
- Restricción ilegal criminal
- Secuestro
- Servidumbre involuntaria
- Toma de rehén
- Tortura
- Trabajo forzado
- Trata de esclavos
- Trata humana
- Violación
- Violencia doméstica
- Cualquier actividad relacionada con los anteriores delitos o el intento de cometerlos.
Cómo solicitar la visa U en Estados Unidos
Las víctimas que cumplen con los requisitos y quieren tener un estatus legal en Estados Unidos pueden solicitar la visa en simples pasos:
- Completar el Formulario I-918 de petición.
- Incluir el Formulario I-918, Suplemento B, firmado por un oficial autorizado del orden público que confirma la colaboración en un caso.
- Adjuntar evidencia que demuestre la elegibilidad, como documentación médica, reportes policiales, declaraciones personales, etc.
- Las personas que tienen problemas de inadmisibilidad deben presentar el Formulario I-192 de permiso adelantado de ingreso como no migrante.
- Se puede requerir que las personas brinden sus datos biométricos (huellas, foto).
Además, el estatus puede ser solicitado por personas que se encuentran en otros países y buscan resguardo en Estados Unidos. En ese caso, la solicitud se deben realizar de la siguiente forma:
- Presentar todos los formularios necesarios para la visa U con el Centro de Servicio de Vermont.
- Cumplir con las instrucciones del Centro de Servicio de Vermont, entre las cuales se requerirán la toma de sus huellas digitales en el consulado o embajada estadounidense más cercano.
- En caso de que la solicitud sea aprobada, la persona deberá completar el trámite consular para ingresar a EE.UU., es decir, tener una entrevista con un oficial de asuntos consulares.
Cuánto cuesta tramitar la visa U
El Uscis aclara que todos los formularios y trámites para obtener la visa U están exentos de tarifas. Es decir, que las víctimas que requieren el estatus migratorio legal no deberán pagar para presentar la solicitud. Sin embargo, sí existe una tarifa de servicios biométricos que es de US$85.
