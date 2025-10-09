Cómo puedo saber si califico para la visa U en 2025: los requisitos actualizados

Estados Unidos ofrece protección migratoria para víctimas de ciertos delitos a través de la visa U. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) establece una serie de requisitos específicos que deben cumplirse antes de presentar la solicitud en 2025.

Qué es la visa U y quiénes pueden solicitarla

La visa U se le otorga a personas que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las fuerzas del orden estadounidense durante la investigación o los juicios contra los victimarios.

La visa U está destinada a víctimas de delitos que sufrieron abuso físico o mental y cooperan con las autoridades en la investigación Freepik

Este estatus de no migrante se creó bajo la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia en octubre de 2000. La legislación está dirigida a fortalecer la capacidad de las agencias del orden público en los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes, y a proteger a las víctimas.

De acuerdo con el Uscis, son elegibles para la visa U las personas que:

Fueron o son víctima de un acto criminal cualificado .

. Han sufrido abuso físico o mental al haber sido víctimas de un acto criminal.

al haber sido víctimas de un acto criminal. Tienen información acerca de la actividad criminal.

Fueron o son de ayuda durante la investigación o el procesamiento penal de un crimen.

o el procesamiento penal de un crimen. El crimen ocurrió en los Estados Unidos o violó las leyes de ese país.

Las personas que tienen datos sobre crímenes o pueden ayudar en un proceso judicial, pero son menores de 16 años o tiene alguna incapacidad, pueden ofrecer su asistencia a las autoridades mediante sus padres, un tutor o representante legal.

Delitos que califican para solicitar la visa U

La agencia considera como un delito elegible para solicitar la visa U a los siguientes crímenes:

Acecho

Agresión con arma

Agresión sexual

Asesinato

Chantaje

Contenido sexual abusivo

Explotación sexual

Extorsión

Fraude en contratación de mano de obra extranjera

Homicidio involuntario

Incesto

Manipulación de testigos

Mutilación genital femenina

Obstrucción de justicia

Perjurio

Prostitución

Rapto

Restricción ilegal criminal

Secuestro

Servidumbre involuntaria

Toma de rehén

Tortura

Trabajo forzado

Trata de esclavos

Trata humana

Violación

Violencia doméstica

Cualquier actividad relacionada con los anteriores delitos o el intento de cometerlos.

Cómo solicitar la visa U en Estados Unidos

Las víctimas que cumplen con los requisitos y quieren tener un estatus legal en Estados Unidos pueden solicitar la visa en simples pasos:

Completar el Formulario I-918 de petición.

de petición. Incluir el Formulario I-918, Suplemento B, firmado por un oficial autorizado del orden público que confirma la colaboración en un caso.

Adjuntar evidencia que demuestre la elegibilidad, como documentación médica, reportes policiales, declaraciones personales, etc.

Las personas que tienen problemas de inadmisibilidad deben presentar el Formulario I-192 de permiso adelantado de ingreso como no migrante.

Se puede requerir que las personas brinden sus datos biométricos (huellas, foto).

La visa U se puede solicitar en Estados Unidos o desde otro país Freepik

Además, el estatus puede ser solicitado por personas que se encuentran en otros países y buscan resguardo en Estados Unidos. En ese caso, la solicitud se deben realizar de la siguiente forma:

Presentar todos los formularios necesarios para la visa U con el Centro de Servicio de Vermont.

Cumplir con las instrucciones del Centro de Servicio de Vermont, entre las cuales se requerirán la toma de sus huellas digitales en el consulado o embajada estadounidense más cercano.

En caso de que la solicitud sea aprobada, la persona deberá completar el trámite consular para ingresar a EE.UU., es decir, tener una entrevista con un oficial de asuntos consulares.

Cuánto cuesta tramitar la visa U

El Uscis aclara que todos los formularios y trámites para obtener la visa U están exentos de tarifas. Es decir, que las víctimas que requieren el estatus migratorio legal no deberán pagar para presentar la solicitud. Sin embargo, sí existe una tarifa de servicios biométricos que es de US$85.