Confirmado por Uscis: ¿se puede obtener la green card y vivir en México?

Una persona que reside en México puede iniciar el proceso para obtener la green card mediante el procesamiento consular. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) exige mantener a Estados Unidos como lugar de residencia permanente y las ausencias prolongadas pueden generar problemas para conservar el estatus.

¿Se puede tramitar la green card desde México?

Obtener una green card mientras se vive en México es posible. Cuando el solicitante se encuentra fuera de EE.UU., el procedimiento correspondiente es el procesamiento consular, que comienza con una petición de inmigrante presentada ante el Uscis por un familiar que reúna las condiciones o por un empleador estadounidense.

Las infracciones migratorias previas pueden afectar las posibilidades de obtener la green card Magnific

De acuerdo con la información oficial, una vez aprobada la petición y cuando existe una visa de inmigrante disponible, el Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) continúa con el expediente.

Este deberá comunicar al solicitante los pasos para efectuar pagos y presentar la documentación requerida.

Antes de la entrevista, el interesado debe completar un examen médico con un profesional autorizado. Este requisito forma parte del proceso consular y debe cumplirse antes de acudir a la cita correspondiente.

¿Se puede vivir en México después de recibir la green card?

Según el Uscis, la residencia permanente no está destinada a quienes pretenden mantener su hogar de manera indefinida fuera de EE.UU.

El hecho de contar con una tarjeta vigente no significa que sea posible establecer la residencia habitual en México y utilizar la green card solamente para ingresar ocasionalmente al territorio estadounidense.

Una ausencia continua superior a un año puede provocar la pérdida del estatus de residente permanente. Incluso una estadía en el extranjero inferior a ese período puede ser cuestionada al regresar.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) puede analizar si la persona conserva realmente su residencia en EE.UU. Entre los elementos que pueden demostrar que el viaje fue temporal se encuentran:

Mantener una dirección postal en EE.UU.

Cuentas bancarias

Una licencia de conducir vigente

Propiedades

Empleo o actividades comerciales en ese país

Permiso de reingreso y permanencia fuera de EE.UU.

Quienes sepan que deberán permanecer fuera de EE.UU. durante más de un año pueden solicitar antes de salir un permiso de reingreso mediante el formulario I-131. Este documento puede servir para respaldar la intención de conservar la residencia, aunque no elimina la evaluación que las autoridades realizan al momento del regreso.

Las reglas también contemplan diferencias entre quienes ya se encuentran en EE.UU. y quienes todavía viven en el extranjero. El ajuste de estatus permite solicitar la residencia desde territorio estadounidense, mientras que el procesamiento consular se realiza desde otro país.

Antes de salir de EE.UU., algunos beneficiarios deben contar con un documento físico del Uscis para poder reingresar al país Imagen creada con IA

Según la información actualizada por la agencia, determinadas personas con visas temporales deberán completar el trámite consular en lugar de ajustar su estatus dentro de EE.UU. Entre los grupos mencionados se encuentran:

Estudiantes

Turistas

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses

Existen excepciones para determinadas categorías, entre ellas:

Titulares de visas H-1B o L-1

Refugiados y solicitantes de asilo

Personas vinculadas con un interés nacional o beneficio económico

Casos en los que puedan acreditarse circunstancias extraordinarias

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

¿Qué significa “circunstancias extraordinarias” en la evaluación del Uscis?

Quienes soliciten una excepción por circunstancias extraordinarias deben demostrar que existen razones que justifican un tratamiento diferente. El Uscis puede valorar el conjunto de las circunstancias, lo que incluye los vínculos familiares, el historial laboral y el carácter moral del solicitante.

También pueden influir de manera negativa las infracciones migratorias, el fraude, las declaraciones falsas o el incumplimiento de una obligación de abandonar EE.UU. cuando correspondía. Si la agencia rechaza la solicitud de excepción, deberá explicar por escrito cómo ponderó los elementos favorables y desfavorables del caso.