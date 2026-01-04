Uscis immigration news: actualiza el formulario de solicitud de autorización de empleo I-765 en las últimas horas de 2025

Las últimas actualizaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), que impactan en el Formulario I-765, se pudieron ver en el sitio oficial en las últimas horas del 2025. Estas son las noticias más importantes de la solicitud de autorización de empleo para iniciar el 2026.

Formulario I-765: los avisos de Uscis para el permiso de trabajo

El sitio oficial del formulario tuvo su última actualización el pasado 29 de diciembre. En los avisos más recientes se informa que el 20 de noviembre de 2025, la agencia dio a conocer una notificación en el Registro Federal sobre el aumento de ciertas tarifas para el año fiscal 2026.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal 123RF - 123RF

Estos ajustes de tarifas reflejan la cantidad de inflación desde julio de 2024 hasta julio de 2025 y responden a lo establecido en la ley HR-1; entraron en vigor este jueves 1º de enero de 2026 y afectan el costo del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para ciertos peticionarios.

La dependencia también señala que si el solicitante envía el formulario con matasellos en o después del 1º de enero de 2026, que requiera el pago de una de estas tarifas HR-1, debe incluir el nuevo precio o se rechazará el trámite.

“Rechazaremos cualquier solicitud de beneficio de inmigración afectada por este aumento matasellada en o después del 1º de enero de 2026 que no incluya la tarifa de presentación adecuada”, precisa el Uscis.

La advertencia del Uscis sobre las fotos en la solicitud de EAD

La última actualización del Formulario I-765 también muestra un aviso en el que se le recuerda a los solicitantes que las fotos enviadas a Uscis deben estar desmontadas y sin retocar.

Algunos extranjeros que están en Estados Unidos pueden utilizar el Formulario I-765 para solicitar un documento que los autoriza a trabajar Freepik - Freepik

Sin retocar significa que las fotos no pueden haber sido editadas ni mejoradas digitalmente.

“Enviar imágenes montadas o retocadas podría demorar el procesamiento de su solicitud y podría hacer que la agencia requiera ir a un Centro de Asistencia en Solicitudes para verificar la identidad”, advierte el organismo.

Uscis: actualización en las últimas horas de 2025

El 31 de diciembre de 2025 la agencia también publicó una nueva edición del Formulario G-1055, Desglose de Tarifas. Misma que incluye los costos ajustados a la inflación sobre ciertos trámites, entre ellos, la solicitud de EAD para asilados o con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

El Uscis anunció un aumento por inflación para ciertas tarifas relacionadas con inmigración Freepik - Freepik

Estos son los nuevos precios incluidos en la edición 01/01/2026 del Formulario G-1055 para los permisos de trabajo:

Formulario I-765 para un solicitante de asilo inicial: US$560.

Formulario I-765 inicial por permiso de permanencia temporal ( parole ) - válido por un año: US$560.

) - válido por un año: Renovación o extensión de EAD por parole - válido por un año: US$280.

- válido por un año: Formulario I-765 inicial por Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) - válido por un año o la duración de la designación del beneficio, lo que sea más corto: US$560.

Renovación o extensión de EAD por TPS - válido por un año: US$280.

Dicho formato, descargable desde el sitio del Uscis, se debe utilizar para verificar la información de las tarifas de los formularios de inmigración.