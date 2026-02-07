Es oficial: el requisito del I‑765 que muchos migrantes desconocen en EE.UU. y causa retrasos automáticos en su EAD

Al momento de tramitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), hay muchos factores a tener en cuenta. Más allá de tener todos los papeles en regla, muchos migrantes en Estados Unidos desconocen una norma que tiene el trámite del formulario I-765. Fallar en este paso generará demoras en la solicitud y atrasará el proceso.

Los documentos de apoyo del I‑765 deben estar en inglés o tener una traducción certificada.

De acuerdo con la información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) en su sitio web, este paso es importante. En el apartado, la entidad estadounidense brinda algunos consejos para evitar problemas a la hora de tramitar la solicitud.

La documentación de apoyo para el EAD debe estar en inglés o tener una traducción certificada Freepik

Más allá de completar el I-765 para solicitar formalmente un EAD, los migrantes deberán aportar documentación de apoyo. Esta es requerida por el Uscis para verificar que el extranjero cumpla con las condiciones para obtener la autorización.

En ese sentido, EE.UU. establece que “los documentos de apoyo deben estar en inglés o acompañados de una traducción completa“. En caso de que originalmente el documento esté redactado en un idioma extranjero, un traductor debe haber certificado su versión en la lengua anglosajona.

“La traducción en inglés debe estar acompañada por la certificación del traductor que indique que es competente”, agrega el Uscis sobre el requisito para que el profesional sea validado en la entidad a los efectos de avanzar con el trámite.

No contar con una traducción certificada causará demoras en el trámite, ya que el Uscis no validará la documentación y podría volver a solicitarla. En algunos casos, la entidad tiene el derecho de incluso rechazar la solicitud del EAD.

Fallar en incluir una traducción certificada generará demoras en el trámite del EAD ante el Uscis Freepik - Freepik

En ese mismo listado de consejos, también se recomienda a los solicitantes presentar copias legibles de los documentos. El Uscis define este concepto como presentaciones que no estén borrosas ni tengan imágenes o textos oscurecidos.

Quiénes deben solicitar un EAD ante el Uscis

La autorización de empleo es necesaria en muchos casos, pero no aplica a todos los estatus. Por ejemplo, un extranjero con residencia permanente no necesita tramitarlo, ya que la green card es prueba de su autorización de empleo.

Quiénes son los migrantes que deben tramitar un EAD ante el Uscis Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

Según indica el Uscis en otro sitio de su plataforma oficial, el EAD se debe solicitar mediante el formulario I-765, tanto en estatus que requieren el permiso para trabajar como en quienes ya lo tienen, pero necesitan una prueba física. Los más comunes son:

Solicitantes de residencia permanente con el Formulario I-485 pendiente .

. Personas con una petición de asilo en trámite mediante el Formulario I-589.

mediante el Formulario I-589. Estudiantes F-1 o M-1 y otras categorías que requieren permiso previo para trabajar.

y otras categorías que requieren permiso previo para trabajar. Asilados .

. Refugiados .

. Titulares de una visa U.

Migrantes que no cumplan con este requisito al solicitar el EAD tendrán problemas

Además de la recomendación de contar con una traducción certificada para documentos que no estén en inglés, el Uscis menciona un aspecto clave sobre las fotografías.

Las imágenes que envían los solicitantes no pueden estar retocadas. Cualquier tipo de edición digital “retrasará el procesamiento de la solicitud y podría obligar al Uscis a pedir” que el migrante verifique su identidad presencialmente.