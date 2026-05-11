Ya es oficial: EE.UU. revoca pasaportes a padres con deudas de manutención infantil
Las revocaciones comenzaron el 9 de mayo con los 2700 titulares que deben más de US$100.000; luego se expandirá a todos los que superen el umbral de US$2500 establecido por ley
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El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) informó la revocación de pasaportes para las personas con “deudas significativas” por manutención infantil. Las anulaciones comenzaron el pasado 9 de mayo e impactarían a más de 2700 titulares.
Qué se sabe de la revocación de pasaportes para los deudores de manutención infantil
La noticia fue confirmada por el DOS a través de un comunicado de prensa. Allí, informaron que todo aquel que adeude más de US$2500 de manutención infantil se enfrenta a la revocación de su pasaporte. Se trata de una ley vigente desde 1996 que hasta ahora rara vez se había aplicado como herramienta de revocación activa.
“El Departamento de Estado busca dar prioridad a las familias estadounidenses a través de nuestro proceso de pasaporte”, destacó la agencia federal en el escrito sobre las nuevas regulaciones.
De acuerdo con AP, el Departamento de Estado habría comenzado las cancelaciones centrándose en aquellos deudores con pasivos de US$100 mil dólares o más, un grupo que incluye a 2700 titulares de pasaportes.
Luego se prevé expandir la medida para cubrir a todos los padres que superen el umbral legal de los US$2500, una vez que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) complete la recopilación de datos de todas las agencias estatales.
Cómo se notifica al usuario sobre la revocación de su pasaporte
Todo estadounidense con una deuda significativa de manutención infantil debe efectuar el pago al estado o estados correspondientes “lo antes posible” para evitar la revocación de su pasaporte. Una vez suspendido, los ciudadanos afectados serán notificados.
Si la revocación ocurre mientras el titular se encuentra fuera de Estados Unidos, este debe acudir a una embajada o consulado para obtener un documento de viaje de emergencia, el cual solo le permitirá regresar al territorio estadounidense.
Qué se necesita para obtener de nuevo el pasaporte estadounidense
Para volver a ser elegible y obtener un documento de viaje, el individuo debe seguir tres alineamientos puntuales, según consignó la agencia federal y AP:
- Saldar la deuda: efectuar el pago total de la morosidad a la agencia o agencias estatales correspondientes.
- Nueva solicitud: una vez confirmada la resolución de la deuda, el ciudadano no recupera su pasaporte anterior, sino que debe solicitar un pasaporte nuevo
- Actualización de registros: la elegibilidad solo se recupera una vez que el deudor deja de figurar en mora en los registros oficiales del HHS.
“La elegibilidad para un nuevo pasaporte solo se restablecerá después de que la deuda de manutención infantil se haya pagado a la agencia estatal correspondiente”, aclaró el Departamento de Estado en un comunicado.
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