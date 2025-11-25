Es oficial: cuándo entran en vigor las nuevas tarifas del Uscis para trámites migratorios en Estados Unidos
En un aviso del Registro Federal, la dependencia informó al público que se implementará un incremento de precios para diversas solicitudes, como las de asilo y de los Documentos de Autorización de Empleo
- 3 minutos de lectura'
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 20 de noviembre las nuevas tarifas para diversos trámites migratorios. El aumento responde a la inflación anual y este es el día exacto en el que entran en vigor.
Cuándo entran en vigor las nuevas tarifas del Uscis por inflación
En un aviso del Registro Federal, la agencia hizo oficial el ajuste inflacionario a las tarifas de inmigración bajo la One Big Beautiful Bill (HR-1), aprobada por el presidente Donald Trump, para el año fiscal 2026.
De acuerdo con un comunicado del Uscis, los nuevos precios ajustados a la inflación entran en vigor el jueves 1° de enero de 2026.
La dependencia también advierte que debido al tiempo que necesita para emitir una guía y poner en práctica el cambio, y para que el público adapte sus trámites de beneficios de inmigración que están en proceso, las solicitudes con matasellos de la fecha indicada o posterior, sin la tarifa de presentación adecuada, serán rechazadas.
Estas adaptaciones en los precios de ciertas solicitudes, reflejan la cantidad de inflación desde julio de 2024 hasta julio de 2025.
Cuáles son los trámites migratorios impactados por las nuevas tarifas
Al aplicar este aumento porcentual a las tarifas HR-1 vigentes (año fiscal 2025) y redondearlas al siguiente incremento de 10 dólares más bajo, algunas subieron entre US$5, US$10 o US$20. Sin embargo, otras no cambiarán porque el monto ajustado por inflación es igual a la tarifa vigente al redondearse.
Estos son los formularios y trámites con ajustes de inflación HR-1 para el año fiscal 2026:
- Formulario I-589 para solicitud de asilo (inicial): US$100
- Tarifa anual del I-589 para solicitud de asilo aendiente: US$102
- Formulario I-765 para el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) de un solicitante de asilo inicial: US$560
- Renovación o extensión del EAD para solicitante de asilo: US$275
- Formulario I-765 inicial por permiso de permanencia temporal (parole) - válido por un año: US$560
- Renovación o extensión de EAD por parole - válido por un año: US$280
- Formulario I-765 inicial por Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) - válido porun año o la duración de la designación del beneficio, lo que sea más corto: US$560
- Renovación o extensión de EAD por TPS - válido por un año: US$280
- Formulario I-131 para re-parole: US$280
- Formulario I-821 para TPS: US$510
- Formulario I-360 para Inmigrante Especial Juvenil (SIJ, por sus siglas en inglés): US$250
Por qué aumentará el costo de algunos trámites migratorios en EE.UU.
La HR-1 exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a partir del año fiscal 2026 y en cada año fiscal subsiguiente, ajuste las tarifas de inmigración según la inflación.
La HR-1 establece que el DHS utilice la variación porcentual del IPC-U correspondiente al mes de julio del año en curso en comparación con el año calendario anterior, y redondee cada tarifa al siguiente múltiplo de 10 dólares más bajo o al dólar más cercano.
