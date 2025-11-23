El formulario de Uscis que debes llenar obligatoriamente si sales de EE.UU. por más de 6 meses

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) alerta en su sitio web acerca de viajar fuera de EE.UU., ya que advierte “puede tener graves consecuencias relacionadas con la inmigración”. Uno de los requisitos para muchos que planean un viaje es llenar un formulario clave y obligatorio.

Reglas de Uscis: viajar fuera de Estados Unidos

La agencia explica que si un migrante desea regresar a Estados Unidos legalmente, después de viajar al extranjero, por lo general, debe tener un documento de entrada válido, como la green card, en el caso de los residentes permanentes, una visa de no inmigrante u otro vigente.

Los residentes permanentes son libres de viajar fuera de Estados Unidos y, usualmente, los viajes por poco tiempo no afectan su estatus Freepik

El tipo de documento que se necesita varía según el estatus de inmigración o si se tiene una solicitud de beneficio pendiente. “Por lo general, deberá solicitar y obtener un documento de viaje antes de salir de Estados Unidos“, señala la agencia

El formulario que se debe llenar obligatoriamente si se sale de EE.UU.

El Formulario I-131, tiene diversas utilidades, y una de ellas es solicitar un permiso de viaje, según el caso, como:

Documento de permiso adelantado para extranjeros en Estados Unidos que deseen regresar después de un viaje temporal al extranjero.

para extranjeros en Estados Unidos que deseen regresar después de un viaje temporal al extranjero. Documento de viaje de refugiado .

. Permiso de reingreso.

Autorización de viaje bajo Estatus de Protección Temporal ( TPS , por sus siglas en inglés).

bajo Estatus de Protección Temporal ( , por sus siglas en inglés). Residentes permanentes que planean ausentarse por un tiempo prolongado (seis meses a un año o más).

Hay dos opciones para presentar la solicitud ante el Uscis: en línea (solo disponible para ciertos tipos de solicitudes) o por correo postal (en papel).

El costo de presentación varía según el caso, por lo general el precio para el trámite en línea es de 580 dólares, y de US$630 en papel.

Si se desea regresar legalmente a los Estados Unidos después de viajar fuera, generalmente se debe tener un documento de entrada válido Freepik

Qué pasará si el Uscis aprueba la solicitud con el Formulario I-131

El organismo explica que si aprueba la solicitud y el solicitante es un beneficiario del TPS que está en Estados Unidos y desea viajar fuera, se le emitirá un Formulario I-512T, Autorización de Viaje a Estados Unidos para un Extranjero.

Si se aprueba y la solicitud inicial de TPS (Formulario I-821) aún está en trámite, se le expedirá un Formulario I-512L, Documento de Permiso Adelantado.

El Permiso de Reingreso a un residente permanente legal o condicional, le permite solicitar la admisión a Estados Unidos al regresar del extranjero durante la vigencia del mismo, sin necesidad de obtener una visa de residente que regresa de una embajada o consulado estadounidense.

“Una empresa de transporte puede aceptar los Documentos de Permiso Anticipado de Viaje en lugar de una visa como autorización para viajar a Estados Unidos”, explica Uscis en las instrucciones del Formulario I-131.

El Formulario I-131 se puede presentar ante el Uscis en línea, según el caso Freepik

La advertencia del Uscis para los migrantes que salen de Estados Unidos

Aunque es posible solicitar la autorización para regresar a EE.UU. después de salir al extranjero, el Uscis es claro e indica que la “admisión o el permiso de entrada a Estados Unidos no están garantizados, incluso con la documentación adecuada”.

La dependencia explica que el migrante aún estará sujeto a inspección o examen de inmigración en un puerto de entrada para determinar si puede ser admitido o puesto en libertad condicional (parole) en el país y si cumple con los requisitos para el estatus migratorio que solicita.