Es peruana y salió de EE.UU. con la green card vencida, pero pudo regresar: “Tenía miedo”

Una joven peruana que vive en Estados Unidos viajó a Lima con su green card vencida. Pese a las dudas iniciales, regresó al país norteamericano sin inconvenientes gracias a un documento oficial: “Tenía miedo”, confió.

Cómo pudo regresar a EE.UU. pese a su green card vencida

Margie contó en un video que publicó en su cuenta de Tiktok que su tarjeta de residencia permanente había caducado en febrero, pero que de inmediato inició el trámite de renovación. Según compartió, apenas una semana después de haber comenzado ese proceso recibió en su casa la carta de extensión que prorrogó su validez por 48 meses. “Me la mandaron superrápido”, afirmó.

Es peruana y contó cómo salió de EEUU con su green card vencida

La mujer decidió usar ese documento para viajar a Lima. “Tenía mucho miedo, pero viajé de sorpresa solo un fin de semana para el cumpleaños de mi mamá”, dijo.

La joven viajó acompañada por su bebé de un año. En el aeropuerto peruano, los agentes de migraciones le preguntaron cuánto tiempo permanecería en el país y cómo planeaba regresar a Estados Unidos. “Me dijeron: ‘¿Tienes la green card vencida? ¿Cómo vas a regresar a Estados Unidos?’ Y yo le digo: ‘Yo tengo aquí la carta de mi ajuste’”, detalló.

Las dudas en el aeropuerto de Lima antes de volver a EE.UU.

El regreso resultó más estresante que la salida. Al intentar hacer el check-in en Lima, el personal de la aerolínea le cuestionó la validez de sus documentos. Allí, la joven entregó su tarjeta de residencia y cuando le remarcaron que estaba vencida les mostró su documento de extensión. “Tengo la carta que es la ampliación por 48 meses”, les explicó.

La pasajera recordó que la observaban con desconfianza y que incluso la hicieron esperar mientras verificaban la información. “Señora, su green card está vencida”, le repitieron en el mostrador. Ella insistió en que su situación estaba en regla gracias al trámite oficial. Finalmente, la compañía aérea la autorizó a embarcar rumbo a Estados Unidos.

Cuando se venció su green card inició los trámites de renovación y le enviaron una carta de extensión Freepik

El ingreso a Estados Unidos con la green card vencida

Contra todos sus pronósticos, su reingreso a Estados Unidos fue sencillo. Los oficiales de inmigración confirmaron en el sistema que su proceso de renovación estaba vigente y no le solicitaron más documentos. Sorprendida, les consultó si necesitaba ver la carta de extensión. Y se sorprendió con la respuesta. “Me dice: ‘No, porque aquí dice que tú tienes una renovación de tu green card. Así que bienvenida otra vez’”.

La mujer destacó la amabilidad del agente que la recibió en el aeropuerto estadounidense. “En Estados Unidos no me hicieron problema, yo creo que todo está en el sistema. Me hicieron más problema en mi país”, concluyó.

La mujer contó que inició el proceso para convertirse en un ciudadano estadounidense a través de la naturalización Flickr/DHS

El trámite para obtener la ciudadanía americana

Tras superar este episodio, la migrante señaló que ya inició el camino hacia la naturalización. “En febrero puedo hacerme ciudadana. Estoy en todo eso de los papeleos”, contó. Aunque su nueva green card todavía no llega en formato físico, su estatus ya figura como actualizado en el sistema.

Antes de finalizar, comentó que mientras se encuentre en proceso de obtener la ciudadanía no puede salir de Estados Unidos por períodos prolongados. “No debo permanecer más de un mes fuera de país porque para eso somos residentes, porque todo eso te chequean para hacerte ciudadano”, aseguró.