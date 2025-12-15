ESTA: EE.UU. cambia las reglas para entrar sin visa y exigirá datos “de alto valor” a los viajeros

El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), que otorga permiso de entrada a EE.UU. para ciertos países sin visa, tiene nuevos lineamientos. Ahora, la solicitud exige elementos de alto valor, que se refiere a datos personales específicos. Esta es la lista de todo la información requerida.

¿Qué es el ESTA y quiénes aplican para obtenerlo?

Para viajar sin visado a EE.UU. bajo el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés), se debe contar con una autorización válida del ESTA. La iniciativa aplica solo a los países elegidos, que actualmente suman 42; destaca Chile como el único latino.

ESTA es un programa que permite a los habitantes de algunos países entrar sin visa a EE.UU. Captura U.S. Customs and Border Protection / YouTube

El sistema es operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que determinar la elegibilidad para entrar al país por turismo o negocios hasta por 90 días.

Se recomienda a los viajeros que soliciten la autorización tan pronto como comiencen a planificar su viaje a Estados Unidos. Cada solicitud ESTA aprobada suele tener una validez de dos años.

La autorización permite múltiples visitas durante el período de vigencia sin tener que solicitar otra. Pero, si el pasaporte vence en menos de dos años, se emitirá una válida hasta la fecha de vencimiento del documento.

Uno a uno, los datos personales que ahora se exigen para solicitar el ESTA

La CBP informó en un aviso del Registro Federal que, para cumplir con una orden ejecutiva del presidente Trump, añadirá varios “campos de datos de alto valor” a la solicitud del ESTA. Se trata de información que se suma a la ya recopilada en la petición.

LA CBP añade las redes sociales como un elemento de datos obligatorio para las solicitudes ESTA Freepik

Los campos de datos de alto valor incluyen:

Números de teléfono utilizados en los últimos cinco años.

Direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años.

Direcciones IP y metadatos de fotografías enviadas electrónicamente.

Nombres de los miembros de la familia (padres, cónyuge, hermanos, hijos).

Números de teléfono familiares utilizados en los últimos cinco años.

Fechas de nacimiento de los miembros de la familia.

Lugares de nacimiento de los miembros de la familia.

Residencias de familiares.

Biometría: rostro, huellas dactilares, ADN e iris.

Números de teléfono comerciales utilizados en los últimos cinco años.

Direcciones de correo electrónico comerciales utilizadas en los últimos diez años.

Actualizaciones: la CBP introduce más cambios para la solicitud del ESTA

El aviso también indica que se añaden las redes sociales como dato obligatorio para la solicitud del ESTA. Este nuevo control requerirá que los peticionarios proporcionen sus usuarios de los últimos cinco años.

La CBP también actualizará el sitio web de la solicitud del ESTA para exigir a los solicitantes que proporcionen una fotografía de su rostro, o selfie, además de la captura de la página biográfica del pasaporte.

La CBP exigirá a los solicitantes del ESTA que proporcionen una fotografía de su rostro Apple

Asimismo, tiene previsto actualizar la aplicación móvil y exigir que las solicitudes de terceros incluyan una selfie o fotografía del rostro del solicitante.

“Estas fotos se utilizarán para garantizar que el solicitante sea el legítimo titular del documento utilizado para obtener la autorización del ESTA”, explica la agencia.

Otra modificación será la desactivación del proceso de solicitud en el sitio web, para que la aplicación móvil del sistema se convierta en la única plataforma habilitada para realizar nuevas solicitudes.